Viabilità: nuovi limiti di velocità in via Dorsale

MASSA-CARRARA – Sono stati istituiti e entrati in vigore nuovi limiti di velocità lungo la Sp 43 della zona industriale, nei comuni di Massa e Carrara: li prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per adeguarli alle dimensioni geometriche ed alle condizioni del piano viabile.

In entrambi i sensi di marcia della strada provinciale n. 43 (Via Dorsale) il limite massimo di velocità è:

di 40 Km/h, tra il Km 0+000 (incrocio con via Marina Vecchia) e il Km 0+600 (incrocio SP 46 degli Oliveti),

di 60 Km/h tra il Km 0+600 (incrocio con la SP 46 degli Oliveti) e il Km 3+975 (incrocio con la SP 3 Massa Avenza) ad eccezione degli incroci regolati da rotatorie con Via Passo Volpe (nei pressi del Cermec) e con la S.P. 46 degli Oliveti, dove 100 m prima è istituito un limite massimo di velocità di 30 Km/h.