Una nuova casa famiglia ad Avenza: nasce Villa Lauretta

CARRARA – Apre ad Avenza, in via Del Medico, Villa Lauretta, un progetto di casa famiglia e assistenza per gli anziani che nasce dall’idea di Laura Gjelaj, già oss e da anni impegnata nella cura dei pazienti anziani fragili e non.

Laura ci spiega questo suo progetto. «Voglio precisare che Villa Lauretta non ha nessuna relazione professionale o personale con la precedente proprietà e la precedente amministrazione della struttura, che venne chiusa per maltrattamento degli ospiti. Il progetto – spiega – è totalmente nuovo, così come le strutture e i servizi forniti. L’anziano risulta essere per noi il centro di tutto l’impegno dello staff. Prendersi cura in modo complessivo è il vero cardine delle attività di Villa Lauretta. Un ringraziamento a Confimpresa di Daniele Tarantino che mi ha sostenuto in questo progetto».

La struttura offre servizio diurno e notturno ospitando fino a otto utenti in stanze singole o doppie. Diverse sono le attività che offre: fisioterapia settimanale con personale qualificato; cura della persona secondo necessità di estetica e coiffeur; ristorazione per tutti i pasti della giornata; monitoraggio tramite webcam blueetooth per la sicurezza dell’utente e dei familiari; attività ricreative al chiuso e all’aperto; ampio giardino ad uso orto. Insomma, un luogo di accoglienza per persone che necessitano di sostegno.