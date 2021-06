Settimana della donazione di sangue: i centri di Massa e della Lunigiana aderiscono alle iniziative

MASSA – Nella settimana mondiale dedicata alla donazione del sangue, i Centri trasfusionali di Massa, Pontremoli e Fivizzano aderiscono alle iniziative del dono, organizzando tre giornate di apertura dalle ore 8 alle ore 18.30 per la donazione del sangue e del plasma.Questi sono gli appuntamenti in calendario: martedi’ 8 giugno il plasma day sarà svolto al Centro Trasfusionale dell’ospedale Apuane di Massa, giovedi’ 10 giugno al Centro Trasfusionale di Fivizzano e lunedì 14 giugno al Centro Trasfusionale di Pontremoli.

«Queste iniziative sono importanti – ricorda Anna Baldi, direttore dell’unità operativa di Medicina trasfusionale per l’ambito di Massa e Carrara – perché l’estensione al pomeriggio della disponibilità di apertura dei centri permette di poter donare anche a coloro che sono impegnati al mattino. Il donatore è una figura di grande importanza in sanità. Gli ospedali senza la disponibilità del sangue, del plasma e delle piastrine donate, sarebbero infatti costretti a interrompere la propria attività: non sarebbero possibili gli interventi chirurgici in routine e in urgenza, e di alta specialità come la cardiochirurgia od i trapianti; le attività mediche e oncologiche, le attività di urgenza del pronto soccorso».

Per questo motivo la donazione del sangue rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), è cioè una prestazione che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini; ma il sangue, il plasma e le piastrine, cioè gli emocomponenti, non si fabbricano ma si raccolgono da donatori volontari, anonimi e non remunerati.

Grazie all’impegno costante delle Associazioni Avis e Fratres nella programmazione delle chiamate, alla disponibilità del personale medico, infermieristico e tecnico, e alla campagna di vaccinazione per il Covid 19 in provincia e nella Regione Toscana, che contribuisce ad allontanare lo spettro dell’infezione Sars Cov2, i donatori stanno rispondendo con fiducia e positivamente alla donazione, tornando a confermare la provincia di Massa Carrara fra le prime come indice di donazione nell’area vasta nord ovest.

Sempre più spesso si registra la carenza di sangue zero positivo e zero negativo, A positivo e A negativo, pertanto si invitano i cittadini in buona salute a donare nei nostri Centri trasfusionali, aperti dal lunedì al sabato compreso, anche la seconda e la quarta domenica del mese all’ospedale Apuane di Massa.

La donazione di plasma, plasmaferesi, è necessaria e importante come quella del sangue. Tutti i gruppi sanguigni sono necessari alla donazione di plasma ma in particolare il gruppo AB è universale per il plasma, cioè può essere distribuito a tutti i pazienti indipendentemente dal gruppo sangue. Dal plasma, avviato al frazionamento, si estraggono i fattori della coagulazione salvavita, cioè farmaci per la cura di tutti quei pazienti che soffrono di patologie legate ai deficit di fattori della coagulazione, come l’emofilia, le malattie emorragiche congenite, il trattamento delle immunodeficienze congenite o acquisite e la cura di malattie neurologiche.

I donatori possono prenotare la propria donazione, chiamando il Centro trasfusionale e le associazioni di volontariato Avis e Fratres del territorio di riferimento.

Massa, ospedale Apuane 0585/498236, 498235 (ore 11-13)

Pontremoli ospedale 0187/462225, 0187/462206 (ore 11-13)

Fivizzano ospedale 0585/ 940232 – 92471 (ore 11-13).