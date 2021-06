Podenzana, chiusa la strada Taria-Montedivalli: al via i lavori di regimazione delle acque

PODENZANA – La Strada Comunale che collega la frazione di Serralta con la Strada Provinciale di Montedivalli (Massa-Carrara), ha inizio al confine con il Comune di Bolano, prosegue a mezza costa in sponda sinistra del fosso S. Andrea, fino all’attraversamento del canale poco prima della frazione Taria, prosegue ulteriormente lungo la sponda destra, ed arriva alla Strada Provinciale di Montedivalli immediatamente a Monte della frazione Chiesa.

La strada ha un percorso accidentato in ragione della morfologia del terreno, con conseguente difficoltà nella regimazione delle acque meteoriche, che in molti tratti, provenendo da monte, ruscellando lungo la sede stradale e poi lungo la scarpata a valle, danneggiano la sede, risultando sconnessa in molti tratti. L’intervento in corso prevede il ripristino di quattro importanti movimenti franosi in atto, che consentiranno di evitare l’amplificarsi degli scivolamenti a valle, che renderebbero intransitabile la strada.

Saranno realizzate barriere di micropali sul fronte acclive a valle con collegamento in testata mediante cordolo in calcestruzzo armato, muri di contenimento e opere di canalizzazione per la regimazione delle acque. La finalità dell’intervento è quello di ripristinare i tratti danneggiati, ma soprattutto di realizzare opere di regimazione delle acque che possano consentire un’attività di prevenzione, considerando che per il 90% i danni sono causati dalla mancata regimazione delle acque meteoriche.

L’importo complessivo dell’intervento è di € 646.456,51 ed avrà una durata di circa un anno. E’ stato ordinato il divieto di transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia sulla strada comunale Taria- Montedivalli al Km 1.200 in direzione Chiesa di Montedivalli ed al Km 1.800 dal Bivio di Fogana in direzione Serralta. “Un intervento – commenta il sindaco Marco Pinelli – inseguito, atteso e voluto da tempo per cercare di ripristinare i tratti sicuramente più accidentati della viabilità Comunale. E’ un intervento di € 646.456 che va ad aggiungersi all’intervento realizzato sulla strada Provinciale in località Fogana dell’importo di € 1.000.000”.