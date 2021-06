MARINA DI CARRARA – Si è concluso nei giorni scorsi il lavoro di posizionamento delle fioriere attorno alla pineta della Caravella a Marina di Carrara, che, come ogni anno apre idealmente la stagione estiva della nostra città. «Quest’anno – afferma il presidente di Nausicaa spa Luca Cimino – i profumi e i colori delle essenze che il settore verde di Nausicaa ha messo a dimora, doneranno qualcosa di più alla nostra comunità. La città, come il resto del Paese, intravede la fine della pandemia e il lento ritorno alla normalità. Auspico che queste fioriture possano rappresentare l’avvio di una nuova fase nella vita cittadina nella quale tornino la gioia e la spensieratezza che la bella stagione ben rappresenta, accompagnate però da un maggiore rispetto verso l’ambiente che ci circonda a partire dai nostri parchi e da tutti i luoghi dove si svolge la vita cittadina».

«Nell’associarmi all’augurio del presidente – aggiunge Lucia Venuti, direttore di Nausicaa – vorrei aggiungere che confidiamo nell’attenzione della cittadinanza verso questo importante lavoro dell’azienda. Non vorremmo, insomma, assistere ancora a quanto accaduto alcuni giorni fa a Carrara, dove sono state vandalizzate le fioriere di piazza d’Armi. Il settore verde ha posizionato ben trentuno vasche, di cui sei allestite appositamente con essenze in grado di vivere all’ombra, utilizzando un sistema, oramai consolidato, che vede la composizione delle essenze in fioriere in acciaio che, una volta allestite, vengono collocate all’interno delle vasche storiche della Caravella».