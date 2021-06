MASSA-CARRARA – Si è svolta ieri, domenica 6 giugno, la manifestazione sportiva finalizzata alla promozione del ciclismo in tandem e l’attività motoria per non vedenti e con disabilità in genere organizzata dalla Asd Vigili del Fuoco di Massa-Carrara-Sez. Ciclismo, in collaborazione con i GS “M.Pelliccia” e il comando Vvff di Massa-Carrara, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Massa-Carrara, il Comitato Provinciale della Fci di Massa-Carrara, la Croce Rossa Italiana e con il patrocinio del Comune di Massa.

La manifestazione si è svolta, come ciclo-passeggiata nel rispetto del codice della strada, su un percorso interamente pianeggiante di circa 59 chilometri, che ha interessato i comuni di Massa, Carrara e Montignoso con partenza e arrivo presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara. Alla manifestazione hanno partecipato vari tandem provenienti da varie realtà italiane e alla fine della manifestazione, la quale ha riscontrato l’unanime gradimento dei partecipanti, si è proceduto alla premiazione del tandem proveniente dalla città più lontana (Catania), quello “meno giovane” (classe 1953) e più giovane (11 anni) e l’associazione con più tandem partecipanti.

Alla cerimonia di premiazione oltre al comandante dei Vigili del Fuoco, Calogero Daidone, erano presenti il prefetto di Massa-Carrara Claudio Ventrice, i sindaci di Massa, Francesco Persiani, di Montignoso, Gianni Lorenzetti, il presidente del Consiglio comunale di Carrara, Michele Palma, il presidente regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Massimo Diodati e il presidente dell’Asd Vvf Massa-Carrara – sez. Ciclismo – Mario Muracchioli. Gli organizzatori ringraziano «per l’aiuto prestato e la disponibilità dimostrata per lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, al Cri-Massa-Carrara, l’Uici Massa-Carrara e il Gruppo staffette Versilapuano».