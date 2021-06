MASSA – “A noi interessa la salute di tutta la città di Massa. E proprio per questo contestiamo il progetto che non risolve il problema, ma ne crea un ulteriore 500 metri più a valle, sulle spalle di chi già convive con la ferrovia”. E’ l’obiezione del comitato No Variante Aurelia a seguito dell’intervento di un collettivo di Turano che, al contrario, ha dato vita a un comitato che sostiene il progetto del Comune di Massa. “Turano verso Bagaglione, è così che si vuol ridurre la questione? – proseguono dal comitato anti-variante -. Frequentiamo la stessa chiesa, la stessa la scuola e lo stesso campo di calcio, viviamo come voi la mancanza dei servizi: non siamo stranieri a casa vostra. Le dichiarazioni del comitato turanese e della politica favorevoli all’opera, fanno sorgere il dubbio se sono state lette le carte, perché dimostrano di non conoscere le conseguenze del nuovo tracciato: il problema non è “solo qualche esproprio”. La Variante prevede un muro alto 5 metri di fronte alla porta delle case (già definito Muro di Berlino), aumento del traffico già congestionato su Via Pellegrini e Via Carducci, aumento dello smog e dell’inquinamento acustico su tutto il territorio della Variante (purtroppo molto più vasto di Turano), in cambio di un “lieve miglioramento” sull’Aurelia (vedi Relazione sugli Impatti), perché oltre il 60% dei veicoli continuerà a transitare da Turano per raggiungere le scuole, le piazze, i negozi, gli uffici di Massa. Quindi rumore, vibrazioni e polveri non cesseranno sulla strada Aurelia”.

“Si è scelta un’area a molto elevato rischio idraulico – sottolineano ancora una volta dal comitato – senza realizzare opere di mitigazione del potenziale aumento. Si deve essere ciechi e sordi per non ammettere che questa non è la soluzione. Il Comitato del Sì ci considera non alla loro stessa stregua e non meritevoli di essere tutelati: ma siamo cittadini del centro città con gli stessi diritti dei residenti di Turano. Seguendo l’esempio del comitato turanese, potremmo fare la conta delle strutture interessate dalla Variante Aurelia a partire dall’ospedale OPA, che evidentemente non interessa. Il cimitero che per legge dovrebbe godere di una zona di rispetto. Aziende biologiche e i terreni agricoli del centro città. La stazione che accoglie i turisti e pendolari (incoerentemente amministrazione è intenzionata a spendere 1 milione di euro per la nuova Piazza IV Novembre con un anfiteatro per il godimento di spettacoli proprio a fianco della Variante). Incroci a raso, 4 insidiose rotonde, e intersezione con tutti i Viali Mare-Monti. Il progetto definitivo prevede inoltre il problema della costruzione della rotonda R.01 al posto del nuovo distributore, come indicato dal sindaco in un articolo di LaNazione del 27/04/2021, di cui è stato autorizzata la ristrutturazione pochi mesi fa. Il comitato NoVariante Aurelia si schiera con tutti i residenti di Turano nella richiesta di deviazione immediata del transito pesante dall’arteria consolare, basterebbe sottoscrivere le ordinanze per imporre il passaggio di quel trasporto sull’autostrada, visto che dalla documentazione del progetto emerge che la maggior parte degli spostamenti è da/verso Autostrada/Zona industriale con provenienza Montignoso Seravezza. Le risorse potrebbero essere usate per mettere in sicurezza acustica tutta la zona dell’autostrada, per il benessere della città, che attende da tempo l’installazione dei pannelli fonoassorbenti. La Variante Aurelia è un progetto vetusto e costoso, contestato da 20 anni e non più adatto alla nuova realtà della città, perché devastando la zona verde agricola del centro, rischia di bloccare economicamente lo sviluppo di Massa per molti anni”.

“Come cittadini siamo contrari a spendere soldi pubblici solo perché sono disponibili – chiudono dal comitato No Variante Aurelia -: è una cultura vecchia che non progetta il futuro della città con scelte green per la salvaguardia del territorio, imposte ormai da tutte le normative. Per questo chiediamo a tutti i cittadini di unirsi nella richiesta di un’inchiesta pubblica per valutare il reale e attuale rapporto costo/benefici di questa Variante Aurelia e un confronto serio con tutti, per valutare adeguate soluzioni senza scendere in banali controversie locali”.