MASSA-CARRARA – Nelle giornate del 25 e 26 maggio si è tenuta on line la finale del VIII Campionato Studentesco di Giochi Logici, manifestazione in cui da anni la nostra provincia ottiene risultati eccellenti. Ma quest’anno i nostri ragazzi sono andati oltre ogni più rosea aspettativa. Massa-Carrara ha sbaragliato tutti conquistando con merito ben sei ori nazionali su sette. La premiazione, che anch’essa si è svolta ovviamente on line sul canale Antelacus di Twitch ed in contemporanea sulla piattaforma Gsuite, è iniziata dalla categoria Primarie, in cui la nostra unica finalista, l’esordiente Emma Bellè, della classe quarta della Dante Alighieri di Massa, ha conquistato un importante nono posto nella gara vinta da Michele Scaramuzzo di Feltre (BL).

Nella categoria Medie, altri buoni piazzamenti: Sara Galletti della Scuola Media Alfieri-Bertagnini di Massa 18°, Nicolò Brizzi 16° e Maria Cannas 14° entrambi della Carducci di Carrara. Già questi sarebbero stati risultati sufficienti a renderci orgogliosi, ma nella top ten abbiamo ben sette partecipanti: Jacopo Bortolan ancora della Carducci 10°, Daniele Benassi della Dazzi di Carrara 9°, Filippo Francini 6° e Giacomo Bellè 5° entrambi del IC Malaspina di Massa e sul podio, tutto nostrano, Veronica Lucia della Malaspina 3°, Francesco Manetti della Taliercio di Carrara 2° e Linda Babboni della Carducci, già seconda l’anno scorso per pochi punti, conquista il primo oro della giornata. L’ingegnere Alberto Fabris, organizzatore della manifestazione, ha calorose parole di elogio per Linda, facendo notare a tutti che con il punteggio ottenuto la ragazza, pur essendo soltanto in seconda media, avrebbe vinto anche la gara del Biennio e sarebbe arrivata sul podio anche nel Triennio.

Ottimi i risultati anche nella categoria Biennio: Mattia Sini del ITI Galilei di Carrara 10°, Rosario Gentile del Liceo Marconi 7°, Andrea Paglini ancora del Galilei 5° e Tommaso Teani del Liceo Fermi di Massa 4°. Ma eccellente è senz’altro l’oro conquistato, per il secondo anno consecutivo pur cambiando categoria, da Matteo Massa del Liceo Marconi, che batte con merito le gemelle Gloria ed Isabella Monastero della Scuola Media Volterra di San Donà del Piave.

Nella difficile categoria del Triennio individuale i nostri otto finalisti si sono ben comportati: Alice Bertelloni del Liceo Fermi di Massa 12°; Tizziana Vulpe 9°, Avio Baccioli 8°, Mauro Cannas 7°, Niccolò Benassi 6°, Niccolò Consigli 5° e Tommaso Coppelli 4° tutti del Liceo Marconi di Carrara. Sul podio tutto al femminile stravince, con ben 74 punti sulla seconda, Sofia Oliverio del Galilei di Legnano, Arianna Domenichelli che conquista il terzo oro della giornata per Massa Carrara ed il quinto personale nelle gare individuali (2 alla scuola media, 1 al biennio e 2 al triennio).

Finita la premiazione delle categorie individuali si passa alle squadre. La loro gara, “Escape Room”, consisteva in 8 stanze con 4 difficili giochi ciascuna e in particolare l’ottava, quella del Mistero, è stata volutamente concepita dall’organizzatore per essere quasi impossibile da completare.

Per le medie troviamo al 16° posto gli Infinity Logik della Malaspina, al 11° Le 4 logiche della Taliercio, al 10° i Non importa il nome della Dazzi. Nei primi otto posti troviamo 7 squadre della provincia: Quattro parcheggiatori abusivi della Carducci 8°, Matematica sold out della Dazzi 7°, poi raccolti in un paio di punti H24 della Taliercio 5°, Persi in labirinto magico della Malaspina 4° e Caduti dai grattacieli, squadra della Alfieri Bertagnini, composta da Sara Galletti, Tobia Segato, Alice Cullotta e Saverio Giannantoni, che conquista un ottimo terzo posto nazionale.

Al secondo posto ecco I Mandrilli logici della Malaspina, squadra composta da Giacomo Bellè, Giacomo Umbri, Filippo Cocolli e Federico Monteleone, tutti allievi della classe 1C.

Il quarto oro provinciale ce lo porta la squadra de Gli scienziatici della Carducci, composta da Linda Babboni (già oro nell’individuale), Jacopo Bortolan, Nicolò Brizzi e Francesco Granai, migliorando l’ottimo terzo posto nazionale dell’anno scorso.

Per la categoria biennio a squadre solo tre erano i nostri finalisti. Ottimi i piazzamenti delle Illogiche del Gentileschi 8° e i Senza Nome del Fermi 5°. Eccellente la prestazione dei Camping tra gli alberi sotto il moonlight del Marconi, squadra composta da Rosario Gentile, Matteo Massa, Noemi Coppedè e Sofia Rizzuti, che, con quasi 100 punti di distacco dai secondi, i BioLogici del Magrini di Gemona UD, vincono l’ennesimo meritatissimo oro della giornata (per Matteo il secondo dopo quello dell’individuale).

Infine nella categoria regina della manifestazione, Triennio a squadre, troviamo quattro rappresentative del Liceo Marconi: al 9° posto gli Essesselunga, al 8° i Maja e al 6° le Scimmie instancabili e primi, dominatori assoluti della gara con ben 130 punti sui secondi, gli Obi Wan Kenoia del Copernico di Udine, i Per Fari Alberi ci vuole un Campo, squadra composta da Avio Baccioli, Niccolò Benassi, Tommaso Coppelli ed Arianna Domenichelli, che portano a Massa Carrara il sesto oro su sette possibili (loro terzo consecutivo e secondo della giornata per Arianna). I nostri sono stati gli unici a risolvere la famigerata ottava stanza.

L’ing. Fabris ha fatto molti complimenti a tutti i finalisti, in particolare al folto gruppo delle Medie, ed ai loro insegnanti. Inoltre ha sottolineato il fatto che sia le nostre tre punte di diamante, Linda, Matteo ed Arianna, sia le loro squadre, hanno letteralmente sbaragliato gli avversari nella loro categoria pur non essendo nell’ annata più forte, creando non poco sconforto nei finalisti di tutta Italia che se li ritroveranno contro anche il prossimo anno.

La Dirigente dell’IIS Barsanti, prof.ssa Addolorata Langella e gli insegnanti del Salvetti, che organizzano la fase provinciale, danno appuntamento a tutti al IX Campionato, che presenterà alcune novità e si spera potrà essere svolto in presenza.