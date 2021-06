Asmiu, parte il Progetto Verde 2012: da lunedì via alla raccolta domiciliare

MASSA – Prende avvio il progetto verde 2021 di Asmiu. Da lunedì 7 giugno 2021 partirà la raccolta degli sfalci e piccole potature a domicilio. Il servizio è rivolto a tutte le utenze (domestiche e non domestiche).

La raccolta domiciliare del verde interessa 3 zone:

ZONA A – area compresa tra: Viale della Repubblica – autostrada – confine con Montignoso

ZONA B – area compresa tra: confine con Carrara – Via Massa Avenza – Viale Mattei

ZONA C – area compresa tra: Viale Mattei – Autostrada – Viale della Repubblica

Il ritiro dei sacchi degli sfalci verdi è settimanale secondo i seguenti giorni e orari di esposizione:

ZONA A: il lunedì esporre i sacchi dalle ore 6:00

ZONA B: il martedì esporre i sacchi dalle ore 6:00

ZONA C: il mercoledì esporre i sacchi dalle ore 6:00

Cosa si può conferire: sfalci d’erba e piccole potature (es. rametti) in sacchi ben chiusi, per un totale di massimo 5 sacchi per ogni utenza. Per ogni sacco ritirato verranno rilasciati dai nostri addetti un numero pari e uguale di sacchi nuovi (sistema “1 contro 1”). All’avvio del Progetto Verde gli utenti potranno per la prima volta conferire il verde in sacchi generici dalla volta successiva si dovranno utilizzare obbligatoriamente sacchi verdi, marchiati ASMIU.