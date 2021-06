Una panchina rossa contro la violenza sulle donne: domenica l’inaugurazione al parco di Ricortola

MASSA – Una panchina rossa come segno tangibile dell’impegno nel contrasto alla violenza contro le donne. Domenica 7 giugno sarà inaugurata nel parco di Ricortola, su richiesta dell’associazione La Cerbaja, la seconda Panchina rossa sul territorio. L’associazione culturale Eventi sul Frigido, in collaborazione con la Rete antiviolenza Massa (Ram) e l’associazione InSieme, di fronte alla continua escalation di violenze sulle donne, lo scorso mese di novembre ha proposto al Comune di Massa un importante progetto per la realizzazione e la collocazione di una panchina rossa da inserire nei vari quartieri della città, a partire dai paesi della montagna massese.

I promotori confidano in un concreto sostegno al progetto. “Crediamo in questo semplice e tangibile gesto – si legge nella nota condivisa dai promotori – , per diffondere un messaggio importante. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, con momenti di confronto e di riflessione”. Dopo la collocazione della prima panchina a Castagnetola, su richiesta di Sonia Barosi e dei volontari di Castagnetola (dove verrà apposta una targa delle associazioni), inaugurata lo scorso 8 marzo, il territorio ha risposto positivamente con richieste di panchine un po’ ovunque (al momento 16 richieste). Molte associazioni e Proloco sono dunque in attesa di poter installare la Panchina rossa nei luoghi individuati. Insomma, il messaggio è arrivato. E domani, 7 giugno, alle 16,45 nel parco pubblico di Ricortola, verrà inaugurata la panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne.

Introdurrà Giulia Silvestri, dell’associazione La Cerbaja, che ha voluto questa iniziativa. Interverranno: Diana Tazzini, Consigliera di Parità della Provincia di Massa Carrara, Amelia Zanti, assessora alle pari opportunità del Comune di Massa, Angela Maria Fruzzetti dell’associazione Eventi sul Frigido e Ram. Nell’occasione, è stata posta una targa fornita dall’associazione InSieme di Daniele Tarantino con una riflessione sul significato della panchina. Accanto, crescerà una ginestra, pianta indicata dalla Ram, che simboleggia forza e umiltà. “La ginestra riesce a sopravvivere e a mantenere la propria bellezza anche in luoghi aridi – commenta Fruzzetti -. Resiste anche se priva di acqua e di nutrimento. E’ quindi una pianta simbolica per la donna, nel suo significato di forza, resistenza, bellezza e umiltà, nel tempo. L’auspicio è quello di riuscire a coinvolgere soprattutto i giovani delle varie località per lanciare messaggi di pace, contro la violenza”. Saranno presenti alcuni alunni e docenti delle scuole locali.