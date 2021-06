LUNIGIANA – Sono tre i lunigianesi che ieri, martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, hanno ricevuto dal prefetto di Massa-Carrara Claudio Ventrice i riconoscimenti al merito della Repubblica italiana e le medaglie al merito civile. Dei tre, due sono giovani aullesi che si sono distinti nell’alluvione del 2011 e uno è fivizzanese, diventato Cavaliere della Repubblica per l’onorata carriera da volontario nella Pubblica assistenza del suo territorio.

«Penso che siano giornate importanti, si respira il senso delle istituzioni e dello stato che ultimamente, con tutti i vari populismi, si sta un po’ perdendo. – ha commentato Juri Gorlandi, che ha ricevuto il premio al merito civile -Sono orgoglioso della mia medaglia e la dedico a mio nonno, plurimedagliato Avis che ha passato la vita a fare volontariato e che mi ha trasmesso questa passione e senso di altruismo. L’unica cosa che mi ha lasciato stupito è stata l’assenza dell’amministrazione comunale, ma probabilmente avevano altri impegni.»

Foto 2 di 2



«Per me è stato un evento inaspettato. – ha aggiunto Matteo De Pastena, anche lui insignito della medaglia al merito civile – Mi ha chiamato il prefetto Ventrice, dicendomi che mi era stata data questa onorificenza per aver salvato il signor Aranci durante l’alluvione di Aulla del 2011. Mi ha fatto molto piacere, sono sincero, più che per me, per i miei genitori e mio fratello, che sono orgogliosi di come ci siamo comportati e abbiamo reagito quel giorno. I miei genitori, inoltre, sono dei militari, quindi conoscono ancor di più il significato di questa medaglia. Questo riconoscimento lo dedico a loro. Non so come abbiamo fatto, ci siamo buttati nel fiume di fango per salvare le persone, abbiamo fatto una corda con i nostri vestiti, probabilmente è stata l’adrenalina oppure l’istinto di fare qualcosa nel vedere qualcuno in pericolo, ci hanno dato dei pazzi, a me e al mio collega Fabio Zannella, il Carabiniere con cui stavo facendo un normale giro di fine giornata, e a volte, quando ritorno a quei momenti, beh, penso di sì, che un po’ pazzi li siamo stati davvero».

Pietro Tino Benedetti, di Fivizzano, è stato ha invece ricevuto la benemerenza di Cavaliere della Repubblica, grazie alla sua lunga attività nel volontariato nella Pubblica Assistenza: «Un onore avere un nuovo Cavaliere della Repubblica nel Comune di Fivizzano, – ha commentato il sindaco Gianluigi Giannetti – Benedetti si è prodigato con passione e impegno nei tanti anni di volontariato portando un grande aiuto e supporto alla popolazione fivizzanese».

Felice anche il sindaco di Aulla Roberto Valettini: «Mi complimento con i due ragazzi che hanno ricevuto queste medaglie, avremo sicuramente il modo di felicitarci ufficialmente con loro. Sarei stato davvero contento di essere presente alla cerimonia, soprattutto per la stima e l’amicizia che mi legano a Juri Gorlandi, ma proprio ieri il presidente Giani era nostro ospite alla cerimonia organizzata già da tempo dall’Anpi e alla quale non potevo mancare».