Raccolta fondi da record per la cooperativa sociale “Vivicomano”, ma si può ancora donare

COMANO – Il progetto “Naturalmente Lunigiana”, nato dalla cooperativa di comunità Vivicomano, sta prendendo forma. Il primo passo, quello della raccolta fondi, è stato fatto; infatti, ancor prima della scadenza della campagna, la cifra prefissata di 6mila e 300euro è stata raggiunta, ma è ancora possibile donare!

«Grazie alle donazioni siamo riusciti a raggiungere l’importo minimo prefissato per l’avvio della nostra attività con 20 giorni di anticipo. – hanno commentato sui canali social dalla cooperativa – Il vostro supporto e la vostra fiducia ci fanno sentire ogni giorno più forti e sicuri nell’intraprendere la nostra strada. Comunque la raccolta fondi continuerà fino al 19 giugno. Ogni contributo in più servirà a darci maggiore risorse per ampliare e velocizzare la realizzazione del nostro progetto. La vostra collaborazione è la nostra forza».

Per chi volesse partecipare con una donazione, può farlo QUI. Contribuendo, così, al recupero dei castagneti da frutto abbandonati per dare nuova vita alla filiera della castagna del Comune di Comano (Massa-Carrara).