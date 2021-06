Agri marmiferi, concessioni più lunghe per chi investe sulla città: ecco il nuovo regolamento

CARRARA – Si apre una nuova strada ai concessionari degli agri marmiferi per estendere il periodo della concessione. Nel periodo transitorio la durata non dipenderà più soltanto dalla percentuale di materiale lavorato in loco, ma anche dalla disponibilità dei concessionari stessi a realizzare progetti di interesse generale. E’ quanto prevede il regolamento presentato questa mattina alla Commissione Marmo che dà attuazione all’articolo 21 del Regolamento degli Agri Marmiferi. Con questo atto il Comune di Carrara è intervenuto sulla regolamentazione del periodo transitorio andando ad integrare quanto previsto dalla legge regionale 35/2015, ossia la possibilità di prolungare fino a un massimo di 25 anni il titolo in essere per coloro che garantiscono almeno il 50% della lavorazione in loco. Il regolamento presentato in Commissione Marmo, e che presto verrà presentato in consiglio comunale, da un lato rivede il rapporto tra percentuale di lavorazione in loco e anni di estensione attraverso il Regolamento degli Agri Marmiferi, dove si stabilisce che il 50% della lavorazione in loco è solo la soglia minima per ottenere 13 anni di estensione, mentre per arrivare ai 25 anni previsti dalla legge regionale si deve lavorare in loco il 100% del materiale estratto. Dall’altro prevede la possibilità di estendere la fase transitoria anche per coloro che si rendono disponibili a realizzare progetti con ricadute di interesse collettivo come, ad esempio, manutenzione di strade e costruzione di scuole. Fermo restando, ovviamente, l’obbligo di lavorare in loco almeno il 50% dei materiali.

«Si tratta di un approccio completamente nuovo alla gestione del settore – ha sottolineato il vicesindaco Matteo Martinelli -. Quando siamo arrivati abbiamo trovato un regolamento che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni per 29 anni, senza che i concessionari dovessero alzare un dito. Con i nostri provvedimenti abbiamo stravolto questa filosofia e “pungoliamo” i concessionari affinché facciano di più per la comunità, investendo ancor di più sulla città e facendo evolvere le loro imprese, in termini di tutela ambientale, tecnologia e occupazione. E’ una rivoluzione non da poco che deve partire necessariamente da una nuova regolamentazione: nel tempo si tradurrà, ne sono certo, in benefici concreti per i cittadini e, auspico, in una classe imprenditoriale più sensibile a certi temi».

Soddisfatto anche il presidente della commissione marmo Stefano Dell’Amico, che ha parlato, in riferimento alla stesura del regolamento, di un «lungo lavoro a tratti anche faticoso. Stiamo rinnovando la filosofia di un intero settore, strategico per la nostra città e quindi si tratta di una operazione non semplice. Con questo regolamento chiediamo ai concessionari di fare uno sforzo in più per la città. E quando dico concessionari non penso solo ai “big” ma anche alle realtà più piccole: sì perché questo strumento tiene conto di vari parametri ed è calibrato in modo tale da permettere anche alle imprese che non hanno grandi risorse di dare il proprio contributo alla comunità e allungare il periodo transitorio».

Entrambe le strade, incremento della filiera e investimenti su progetti di interesse generale, sono perseguibili contemporaneamente per aumentare la durata della concessione, tenendo conto che il massimo complessivo di anni di estensione “cumulabili” è fissato a 25 anni (a decorrere dal 2016). Le due opportunità, quindi, sono complementari e non esclusive tra loro. Un concessionario dunque può decidere, ad esempio, di aumentare dal 50 al 60% il materiale lavorato in loco e contestualmente proporre un progetto per la realizzazione di una struttura sportiva, sommando quindi gli “anni in più” accumulati dal combinato disposto dei due interventi.

I progetti presentati per essere ammissibili possono – ma non necessariamente devono – essere realizzati all’interno dei bacini marmiferi e soprattutto non devono riguardare opere obbligatorie per legge: ad esempio, se la messa in sicurezza di un fronte è dovuta per motivi di sicurezza non “vale” punti in più per l’estensione. Diversamente se un’impresa promuove o finanzia il ripristino di una frana in una zona collinare, può chiedere che questo venga valutato nel conteggio della durata della concessione. Lo stesso vale per progetti su strutture pubbliche come scuole, attrezzature sportive, strade e per l’incremento dei posti di lavoro.

Tutti i meccanismi e i criteri sono definiti nel “Regolamento per l’applicazione dell’articolo 21 del Regolamento per la concessione degli Agri marmiferi” ribattezzato “Regolamento per l’incremento temporale delle concessioni” e approdato questa mattina in commissione marmo. L’incremento in anni del periodo transitorio sarà attribuito sulla base dell’entità dell’investimento in rapporto al canone concessorio (art.3) e della rilevanza dell’investimento stesso rispetto alle ricadute su occupazione, ambiente e infrastrutture (art.4). L’articolo 3 valuta l’investimento sul fronte più prettamente economico, tenendo conto di parametri quali il canone di concessione e le quantità sostenibili previste dai Pabe proprio per garantire equità di trattamento tra grandi e piccoli concessionari. L’articolo 4 pesa l’impatto dei progetti, prendendo in considerazione ad esempio il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, l’impatto ambientale o sul paesaggio delle opere da realizzare e la loro rilevanza rispetto al patrimonio infrastrutturale della città.

«Si tratta di un atto assolutamente innovativo – ha evidenziato Martinelli – che avrà effetti positivi sulla città nei prossimi anni. Da una prima stima che abbiamo fatto riteniamo che se i concessionari utilizzassero al massimo il punteggio previsto dall’articolo 3, arriverebbero in città, dal settore lapideo, 27 milioni di euro di investimenti».