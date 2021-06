AULLA – Ieri, mercoledì 2 giugno, nel 75° anniversario della Festa della Repubblica, Aulla ha celebrato l’inaugurazione della nuova collocazione del monumento dedicato al partigiano Luciano Gianello, detto “Mirko”, morto durante lo sminamento ed insignito della medaglia d’argento al merito civile. L’evento, organizzato dal Comune di Aulla e dall’Anpi intercomunale di Licciana Nardi, Aulla, Comano e Podenzana, in collaborazione con la sezione Anmig di Aulla, si è svolto nella mattinata, a partire dalle 11.30, in Piazza della Vittoria, dove il monumento marmoreo al partigiano è stato ricollocato dalla sua precedente sede, presso la Pubblica Assistenza “Croce Bianca” nelle vicinanze del campo sportivo Quartieri.

Una storia intensa, quella di Luciano Gianello, detto “Mirko”, che all’età di 18 anni, subito dopo l’8 settembre 1943, entra nella I^ Brigata Beretta della Divisione Cisa; successivamente farà parte del Battaglione Picelli/Matteotti, prima al comando di Fermo Ognibene “Alberto”, poi, alla morte di questi, di Dante Castellucci “Facio”. Con “Facio” e altri otto uomini sarà protagonista di quell’epico scontro con i nazisti tedeschi e i fascisti italiani, ricordato come la battaglia del Lago Santo, durante il quale i nove partigiani resistettero e respinsero un’ottantina di soldati nemici il 18 marzo 1944. Nel luglio del 1944, dopo la morte di “Facio”, comandante del Picelli/Matteotti diventerà Nello Quartieri “Italiano”, altra figura lunigianese di spessore, e “Mirko” avrà importanti e delicati compiti, in particolare a lui affidati dalla Missione Inglese (British Mission in the Field), che si congratulerà con lui “per aver operato molto bene”.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ventenne, dopo aver messo in gioco la sua vita, sarà tra i protagonisti della ricostruzione, iniziando proprio dalla prima attività necessaria del dopoguerra: lo sminamento. Poiché l’esercito nazista aveva disseminato migliaia di mine antiuomo e anticarro ovunque, la bonifica del terreno risultava un’operazione estremamente complessa e rischiosa, a causa dei vari tipi di ordigni esplosivi che si potevano incontrare. Tra i pochi sminatori presenti sul territorio nazionale ci fu anche Luciano Gianello. Fu ad Aulla, nel greto del torrente Taverone, che la sua ultima mina esplose, rubandogli la vita. Era il 22 novembre 1945.

La cerimonia in onore del partigiano “Mirko”, svoltasi nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, si è aperta con la deposizione della corona e degli onori al monumento ai caduti in Piazza della Vittoria.

Marina Pratici, delegata alla Cultura e alla Memoria del Comune di Aulla: «E’, questa, una giornata doppiamente significativa e importante per la nostra città e in senso lato per il nostro comprensorio, che ci fa ritrovare comunità orante commemorante, una comunità unita nel segno dei valori più alti e sublimi della democrazia e della libertà rappresentati da questo monumento dedicato ad un giovane eroe, uno di quei tanti giovani gloriosi che non ha avuto temenza di dare la propria vita per la libertà di tutti noi».

Roberto Valettini, Sindaco di Aulla: «Un sentito ringraziamento alle autorità di ogni ordine e grado qua convenute, ai partigiani e alle realtà combattentistiche che tengono vive, con eventi importanti come questo, la memoria, che non è un qualcosa di astratto, ma si afferma e si conquista ogni giorno. Perché insieme, oggi, abbiamo riconquistato un piccolo pezzo di memoria universale. Il 2 giugno è un momento importante: vederci uniti e vederci così in tanti è un dato estremamente valoriale. Ringrazio i miei concittadini sempre pronti a recepire l’importanza di eventi che non sono, solo, ricordo del passato, ma un impegno nel presente, per il futuro. Un impegno di democrazia, di rispetto, di miglioramento delle nostre condizioni sociali, nella piccola comunità in cui viviamo e nella comunità più ampia che è quella della nostra Repubblica. Un impegno che deve essere concreto, affinché il senso del sacrificio sia un insegnamento costante anche nei confronti dei nostri giovani. La famiglia Gianello, l’Anpi, ci hanno chiesto di trasferire qui questo monumento, in un posto più centrale e degno, affinché sia oggetto di quella attenzione che deve pervadere ciascuno di noi e la collettività tutta, a partire dai giovani e dalle scuole, che auspico fortemente possano da ora in avanti partecipare più numerosi a eventi di questa importanza».

Giacomo Bugliani, consigliere della Regione Toscana: «La giornata di oggi ci lascia principalmente una riflessione: l’uomo, in qualunque epoca e in qualunque momento, ha bisogno di simboli e di materialità. Oggi celebriamo un simbolo, una materia che è data da un monumento, dietro il quale sta l’immagine di un giovane che ha dato la vita per una giusta causa e per un valore più alto. La parola “monumento” deriva dal latino monēre, ammonire, parola che ha un senso se ognuno di noi, passando di fronte a questa pietra, tutte le volte sarà ammonito, spinto a ricordare e a rivivere qualcosa».

Infine, le parole del Presidente Eugenio Giani: «Sono lieto e onorato di portare la testimonianza della Regione in questo giorno che ci riporta a 75 anni fa. Il monumento al partigiano “Mirko” Luciano Gianello dà il senso profondo di come quello che accadde 75 anni fa si lega al Movimento di Liberazione che dal 1943, dopo la sottoscrizione dell’armistizio, grazie all’energia di giovani partigiani come “Mirko”, riuscì a dare all’Italia la possibilità di dire da che parte stava, ovvero dalla parte della coalizione che sostenendo i valori di libertà, di democrazia ed autodeterminazione, consentì al paese di fare i conti con il passato e di lasciare alle spalle fascisti, nazisti, tutto quello che era stato il legame che aveva portato l’Italia a entrare in guerra con quella scelta di campo così sbagliata, se è vero che la II Guerra Mondiale comportò 47 milioni di morti, 6 milioni e mezzo di persone uccise nei campi di concentramento, vittime di quell’odio razziale che ha ideologicamente creato le condizioni perché la guerra rappresentasse il momento più basso nella storia dell’umanità. Oggi, 1 milione e 400mila toscani hanno avuto la prima dose di vaccino, e sono 2 milioni e 200mila le dosi somministrate (fra prima e seconda somministrazione). Come la Toscana, lo stesso hanno fatto le altre regioni italiane. Un impegno straordinario è stato messo in campo per rispondere a questa grave emergenza, con il supporto del mondo del volontariato e degli operatori sanitari diffusi. Il nostro Paese ha risposto con uno sforzo incredibilmente importante e oggi sentiamo che per settembre avremo l’immunità di gregge, andando a completare il processo vaccinale. Sono fatti dei nostri giorni, ma ci riportano straordinariamente nelle condizioni di 75 anni fa, quando dopo un momento drammatico per il Paese, si fece largo la spinta a partire: allora attraverso l’energia del partigiano “Mirko” e dei suoi compagni, oggi con l’energia che dobbiamo trovare dentro di noi: istituzioni, movimenti sociali, capacità delle professionalità che non si sono risparmiate e tuttora lavorano per la ripartenza del nostro Paese».