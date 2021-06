CARRARA – Ancora due aperture per Carrara Si-Cura. Domani, venerdì, alle 18,30 sul ponte Baroncino si accenderanno le luci di “Taranis Vino e Marmo”, il locale affidato alla cooperativa Agri Service Scrl composta da Elisabetta Morescalchi, Nicola Bontempo, Rita Benedetti e Cordula Bronzini; alle 19.00 in piazza delle Erbe sarà la volta dell’apertura di “Armadillo Lab Mosaico” lo spazio gestito da Xenia Guscina con il supporto tecnico di Juan Carlos Allende (Aps Oltre/Carrara Studi Aperti).

«La fitta serie di aperture a cui abbiamo assistito in queste settimane conferma l’efficacia del progetto. Le luci che si riaccendono sono un primo importante risultato. I frutti “a lungo termine” si vedranno nel tempo, con il consolidamento di queste attività che sicuramente per il loro valore artistico e culturale hanno la possibilità di rivitalizzare il centro e attrarvi visitatori da fuori» commenta il sindaco Francesco De Pasquale. «Sono molto felice che queste due nuove aperture si aggiungano alle tante che in queste settimane si stanno svolgendo a Carrara. Per il centro storico si tratta di un momento di rinascita che mi riempie di orgoglio e che ho desiderato a lungo, avendo sostenuto sin dal primo momento il progetto Carrara Si-Cura. Auguro ai titolari di queste nuove attività buona fortuna», dichiara la presidente della commissione commercio, Marzia Paita.

“Taranis Vino e Marmo” si trova sul Ponte Baroncino n.2°A, in uno spazio rimasto inutilizzato dal 2017: «Siamo particolarmente legati a questo spazio – spiega Elisabetta Morescalchi della cooperativa Agri Service Scrl – perché in precedenza era gestito da mio fratello Oreste, che lo aveva reso un importante punto di approfondimento della storia della città di Carrara. La nostra cooperativa è attiva da 20 anni con attività di promozione del territorio ma la pandemia ci aveva fermati. Il progetto Carrara Si-Cura ci ha entusiasmato e permesso di rimetterci all’opera per ripartire. Alcuni oggetti legati alla precedente gestione resteranno: souvenir e oggettistica in marmo. Anche alcuni antichi arredi li conserveremo per mostrare i nostri prodotti. In più, venderemo vini del Candia, della Lunigiana e dei Colli di Luni, prodotti tipici, olio e confetture biologiche. In futuro, poi, intendiamo organizzare eventi di presentazione legati ai nostri prodotti. Ci tengo a ringraziare Andrea Bontempo per il prezioso aiuto dato nella realizzazione del progetto e il Comune per questa opportunità».

“Armadillo Lab Mosaico” è in piazza delle Erbe 1P e sarà dedicato all’arte del mosaico e del micro mosaico con la possibilità di acquistare oggetti fatti a mano come gioielli e taccuini, tutti squisitamente rifiniti. «Si tratta di oggetti a tiratura limitata, tutti diversi ma accumunati dalla tecnica del mosaico. Si passa dall’uso di tessere abbastanza grandi per la realizzazione di targhe o elementi decorativi per la casa, all’uso di tessere minuscole, micro, appunto, per la realizzazione di oggetti di bigiotteria», spiega la titolare Xenia Guscina. Alle 19.00, durante l’inaugurazione del locale, il musicista Gabriele Piva, diplomato in pianoforte presso il Conservatorio P. Mascagni, si esibirà in Papillons Op. 2 di R. Schumann, Sonata K. 330 di W. A. Mozart e Carnaval Op. 9 di R. Schumann.