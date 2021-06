«Covid, crescono i problemi psichici nella popolazione. E la colpa è anche del bombardamento mediatico»

MASSA – C’è aria di ottimismo e positività alle porte dell’estate e in piena campagna vaccinale contro il Covid-19. E’ la fase della rivincita della scienza e della medicina su un virus che ha colto il mondo alla sprovvista. E di una battaglia che, per la prima volta, vede l’umanità in vantaggio. Ma non ci è dato sapere cosa ci riserva il futuro. Del resto, il covid ci ha insegnato che tutto può cambiare da un secondo all’altro. E in ogni caso, anche dovesse finalmente arrestarsi l’ondata che ha provocato finora 3 milioni e mezzo di decessi nel mondo, l’impressione è che sarà difficile liberarsi di tutto ciò che la pandemia ha portato con sé. Perché c’è una realtà, fuori dai reparti covid degli ospedali, fatta di gente alle prese con un proprio dolore: ansia fobica, depressione, insonnia, attacchi di panico. Paura di infettare o di essere infettati. Paura di vivere, per paura di morire. Alcuni, quel tipo di dolore, lo reprimono con il silenzio. Altri, al contrario, lo gridano a gran voce, per dire che non è vero che il virus ha colpito solo chi lo ha vissuto direttamente sulla pelle. Suoi fedeli compagni sono i cosiddetti problemi psichici “covid-correlati”, che anche a Massa-Carrara, come nel resto d’Italia, stanno aumentando a dismisura. A darne la conferma è lo psichiatra e psicoterapeuta massese Ernesto Dazzini, ex aiuto primario di psichiatria all’Ospedale di Massa e attualmente in proprio.

“Ci sono persone che hanno avuto il virus e vivono terrorizzate – spiega a La Voce Apuana -, perché hanno avuto una paura di morire talmente forte, che è come se fosse diventata una patologia a sé stante. Sono guarite, ma vivono male. E’ come quando rischi la vita in un incidente d’auto: la paura ti rimane addosso. E’ la tipica sindrome post traumatica da stress. Ecco, quello che sta accadendo con il covid le somiglia molto”. Accade a persone di tutte le età: giovani, adulti e anziani. E non solo a chi ha contratto la forma severa del virus. “Anche ai più giovani – chiarisce il medico – e a chi ha avuto il covid in forma leggera. La sola paura di finire intubati crea questo aspetto fobico. Chiaro, questo non avviene nel 100% dei casi, però esiste una frazione di persone in cui regna questa paura residua. Oltre a sintomi di altro genere: ansia, insonnia, aspetti depressivi”.

L’ansia fobica sembra essere la sensazione più diffusa. Non solo tra chi ha avuto a che fare con il covid in maniera diretta, ma anche tra chi ha sempre temuto di essere infettato. “Con diverse persone – spiega ancora lo psichiatra -, ho dovuto organizzare visite online, perché queste non uscivano di casa per paura di infettarsi o di infettare. Sia chiaro: la cautela è una cosa, ed è importante, soprattutto se hai anziani in casa. Ma è un problema quando sconfina in una dimensione fobica per cui non si esce più di casa, o non si va più a fare la spesa. Non si riesce, insomma, a svolgere le normali attività quotidiane all’aperto”.

Secondo lo psichiatra, una delle cause di questo panico diffuso è da ricercarsi nel bombardamento mediatico portato avanti sin dallo scoppio della pandemia. “Si parla e si è parlato troppo di covid. Lo scorso anno, addirittura, televisioni e giornali ne parlavano 24 ore su 24. C’è stata sicuramente una polarizzazione eccessiva dell’attenzione su questa questione che certamente è importante, ma non al punto da pensarci a ogni ora del giorno. Nella testa delle persone si forma una dimensione particolare in cui il pensiero è polarizzato dal covid. Ed è qui che nasce il terrore, da questa insistenza morbosa, quasi ossessiva, dei mezzi di comunicazione, nel parlare soltanto di questo”.

I disturbi psico-patologici sono di vario tipo. Del resto, chiarisce Dazzini, “i cervelli sono tutti diversi, e ognuno recepisce un messaggio alla sua maniera. Ci sono persone più o meno ansiose che vivono le cose in una maniera più o meno drammatica. E quindi i disturbi oscillano tra l’insonnia, l’ansia, la depressione, gli attacchi di panico. C’è chi, ad esempio, sviluppa un’ossessione per la pulizia. Alcune persone, mi è stato riferito, avrebbero voluto disinfettare il pane perché portato in casa da altri”.

La speranza, adesso, è che l’attuale fase possa dare la sterzata decisiva per l’uscita dalla pandemia e da tutto ciò che ne è derivato. “E’ presto per dire che la situazione stia migliorando – riconosce lo psichiatra -. Certamente la campagna vaccinale, anche dal punto di vista psicologico, porta dei benefici. In questo momento, poi, stiamo assistendo a un calo dei contagi. E’ vero che è accaduto anche lo scorso anno con l’arrivo dell’estate, ma credo che anche l’aspetto vaccinale stia facendo la sua parte. Mi auguro che le cose vadano a migliorare questa volta in maniera definitiva”.