Bonus covid, Gaia risponde agli attacchi: «Nostre iniziative denigrate da fake news»

MASSA – “Siamo molto dispiaciuti dalle reazioni di taluni comitati e associazioni, che continuano a denigrare le iniziative di solidarietà di Gaia, come il Bonus Covid, attraverso la diffusione di fake news. In particolare vengono sollevate accuse circa la “provenienza” di quello che è un Bonus nato per iniziativa del Consiglio di amministrazione di Gaia a sostegno delle imprese e delle famiglie in piena pandemia, facendo passare l’idea che non sia un abbuono liberamente stabilito del gestore, ma che ricada sulla tariffa dagli utenti”. Ad intervenire sulla questione (di cui avevamo parlato qui) è direttamente il gestore idrico. “A parte la natura pretestuosa dell’attacco – sottolinea l’azienda – quanto affermato è falso: la dicitura dell’onere in tariffa “agevolazioni oltre il bonus idrico” che viene citata, non è riferibile in alcun modo al Bonus Covid di Gaia, ma si riferisce all’ ex agevolazione Isee (oggi bonus integrativo regionale) adottato dall’Autorità. Tale precisazione è stata già fatta in maniera ufficiale dalla società, che ad oggi resta l’unica fonte attendibile in grado di chiarire questo aspetto: i Bonus Covid di Gaia, come il Fondo Utenze disagiate, non sono richiesti in tariffa: sono uno sconto frutto della libera iniziativa del Gestore, si aggiungono agli altri bonus regionali e nazionali esistenti e derivano dai bilanci della Società, quindi da somme già disponibili”.

“I comitati disdegnano inoltre l’entità del Bonus – continuano da Gaia – che per quest’anno si attesta su circa 35 euro di sconto, in media, in bolletta per le attività commerciali che durante la zona rossa hanno subito chiusure o restrizioni. Che le cifre stornate dalle bollette non siano risolutive di una crisi economica generalizzata questo è certo, ma disprezzare l’impegno di una Società locale che non è un ente governativo e che non decide in autonomia le tariffe, sembra non voler riconoscere nemmeno il gesto, seppur piccolo, di assegnare uno sconto sulla quota fissa in bolletta per il minor utilizzo, almeno presunto, del servizio durante il lockdown. Una iniziativa, lo ricordiamo, autonoma del gestore e che si somma agli altri bonus esistenti”.

“Gaia è una società interamente di proprietà dei Comuni – concludono dal gestore idrico – ed intende ascoltare con senso di responsabilità le necessità del territorio nel quale opera: i Bonus adottati sono soltanto uno degli strumenti adottati e si inseriscono in una politica generale di assistenza dell’utenza verso la quale il Gestore vuole sempre più dirigersi”.