Quota 100: fine della sperimentazione a dicembre 2021

MASSA-CARRARA – La Fenapi di Massa Carrara comunica che la cosiddetta quota 100, la cui fase sperimentale durata tre anni, terminerà a fine dicembre 2021, fatti salvi ripensamenti dell’ultima ora. La cosiddetta quota 100 consente fino al 31 dicembre 2021 di andare in pensione anticipata a tutti i lavoratori che raggiungono almeno 62 anni d’età e 38 di contributi. Questo significa che, in vista di uno stop, è necessario studiare un’alternativa per i lavoratori che raggiunta la “Quota 100” si troveranno di fronte a uno scalone da 62 a 67 anni.

Gli interessati possono rivolgersi alle sedi della Fenapi:

CARRARA in Via 7 Luglio,4

MASSA in Via Aurelia Ovest, 139

MONTIGNOSO in Via Roma,9

Centralino telefonico: 0585 74931.