Nicola Tito è il nuovo presidente di Assohotel Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Nicola Tito, titolare dell’Hotel Villa Tiziana a Marina di Massa, è il nuovo presidente di Assohotel Massa Carrara. La proclamazione in occasione dell’assemblea elettiva che ha visto la partecipazione anche del responsabile area Massa Carrara di Confesercenti Toscana Nord Adriano Rapaioli. E proprio Rapaioli è stato il primo a complimentarsi con il nuovo presidente. “Un grande in bocca al lupo a Tito e a tutta la nuova presidenza. Il settore delle strutture ricettive viene da un anno drammatico a causa della pandemia e sta cercando faticosamente di ripartire. Le basi ci sono tutte a giudicare dal lento ritorno dei turisti grazie anche ad una campagna vaccinale finalmente a pieno regime. Un ringraziamento particolare al presidente uscente Domenico Antonioli per il lavoro svolto durante i suoi mandati”. “Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato – sono state le prime parole del nuovo presidente – che ripagherò con entusiasmo ed impegno. Siamo nella delicatissima fase della ripartenza con più ottimismo rispetto ad un anno fa proprio per i risultati che stanno arrivando con le vaccinazioni. Ci auguriamo che il turismo riparta anche con le presenze straniere”. L’assemblea elettiva ha provveduto anche all’elezione Nicolò Antonioli dell’Hotel Luna alla carica di vicepresidente e degli altri membri di presidenza: Domenico Antonioli (Hotel Luna), Silvio Della (Hotel Marina), Tania Gabbrielli (Hotel Villa Giada), Roberto Gatti (Hotel Villa Elsa e Hotel Tiffany), Nicola Giannini (B&B Il Viaggiatore), Mario Karam (Hotel Michela) e Elena Lavarini (Hotel Hermitage).