«Cave di Massa e Carrara non sottoposte a valutazione ambientale: Giani vigili sui Comuni»

TOSCANA – Vigilare sui procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) nelle cave di Carrara, Massa, Garfagnana e Versilia e rivedere il Pit (Piano Integrato Territoriale del paesaggio), allorché “piegato ad interessi privati, in violazione delle leggi dello Stato, del codice dell’ambiente, del codice dei beni culturali e del paesaggio e della legge sugli usi civici”. Sono alcune delle richieste che diverse associazioni ambientaliste di Massa-Carrara e Versilia hanno espresso in una lettera aperta al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Una lunga riflessione che porta la firma di Amici della Terra-Versilia (Presidente Jacopo Simonetta), Apuane Libere (Presidente Gianluca Briccolani), CAI Massa (Presidente Paolo Simi), GrIG Presidio Apuane (Referente Alberto Grossi), Italia Nostra Apuo-Lunense “L. Biso” (Presidente Emanuela Biso), Italia Nostra Massa-Montignoso (Presidente Bruno Giampaoli), Italia Nostra Versilia (Presidente Antonio Dalle Mura) e La Pietra vivente (Presidente Elia Pegollo), e che parte dal cosiddetto “caso concerie”.

“Il famoso “codicillo” pro-concerie – scrivono – approvato da un Consiglio regionale “distratto”, prodigo di soluzioni risparmiose per alcuni e fonte di inquinamento per la collettività, scritto da un avvocato e presentato da un consigliere, non ci ha sorpreso granché: potremmo definirlo una pratica non inusuale. Si pensi al Consiglio Regionale del 2015 che, con maggioranza e minoranza unite, ha approvato, all’interno del PIT (il Piano Integrato Territoriale del paesaggio), una pianificazione “asservita a interessi privati”: così definita da Anna Marson nel suo, indimenticato, intervento in Consiglio regionale dopo l’approvazione o, meglio, lo stravolgimento di ciò che avrebbe dovuto essere uno strumento di tutela e salvaguardia del paesaggio e del territorio. Nel suo intervento, Anna Marson denunciò, con esemplificazioni inconfutabili, che, nella Commissione consiliare dedicata, si era assistito al “voto di emendamenti non coerenti con i contenuti propri di un piano paesaggistico, allo scopo di depotenziare l’efficacia del Piano”, disvelando “le trattative politiche con alcune imprese…. e la partecipazione di consulenti delle stesse [imprese del marmo] alla riscrittura degli emendamenti nelle stanze del Consiglio regionale. Il risultato di questa nefasta azione è arrivato puntuale: non è stata chiusa nessuna delle 30 cave che l’arch. Marson avrebbe voluto dismettere per il solo motivo che scavavano (e, ovviamente, continuano a scavare) in violazione di leggi dello Stato. Peraltro, l’assessore Marson aveva previsto, contestualmente, un nuovo impiego per il centinaio di operai che avrebbero in tal modo cambiato il lavoro, e non perso, come si è soliti dire ogni volta che si agita lo “spettro” della disoccupazione con l’unico obiettivo di tutelare interessi di parte e di pochi”.

“Oggi – proseguono le associazioni – con i Piani di Bacino Estrattivo previsti dal Pit, assistiamo a riapertura e ampliamento di decine e decine di cave chiuse, dismesse, rinaturalizzate, ferme dal 1980 – se non anche da prima – e ciò all’interno di un’area di pregio ambientale, le Alpi Apuane, e all’interno del Parco che, in quanto Geoparco Unesco, dovrebbe valorizzare i SIC e le ZPS istituiti e salvaguardati dall’Europa, limitando l’attività estrattiva e non implementandola. A quanto pare, invece, sia i Comuni sia il Parco dichiarano, tra le finalità, la “protezione” e l’incremento dell’attività estrattiva. Per anni il Parco ha rilasciato Pronunce di Compatibilità Ambientale carenti dei pareri di vari rnti, limitandosi ad invitare i concessionari a procurarseli. Purtroppo, leggiamo progetti che tendono solo a massimizzare il profitto e istruttorie dei procedimenti carenti, con gli imprenditori ben consapevoli che i piani estrattivi saranno comunque approvati, sia pur con prescrizioni puntualmente disattese. E, recentemente, abbiamo anche assistito all’assegnazione di un incarico a giuristi fiorentini perché verificassero la possibilità di scavare in ZPS. Ci chiediamo perché questo insistere scellerato da parte di enti che dovrebbero “proteggere” il territorio e perché il Parco non si è rivolto all’Avvocatura regionale o al Ministero per avere autorevoli pareri in merito, preferendo invece incaricare professionisti privati a spese della collettività. Tra l’altro, per “ottenere” da questi un parere che asseconda, in spregio alla normativa comunitaria, la possibilità di estrarre in ZPS, pur se in galleria”.

“Ancora – aggiungono – Per modificare le Aree Contigue di Cava (ACC), ovvero le aree estrattive incistate dentro l’area Parco, si è approfittato dell’approvazione della prima parte del piano del Parco che, in verità, avrebbe dovuto limitarsi alla modifica dei confini tra Parco e aree adiacenti (“contigue”). Con la motivazione di adeguare i confini ad una cartografia più dettagliata, di fatto si è agito violando la normativa che prevede il rispetto dei confini istituiti con legge 65/97, senza procedere ad una revisione normativa prevista con l’approvazione del Piano Integrato, ovvero la fase II. Avendo proceduto a tali modifiche con urgenza immotivata, il Parco è risultato soccombente avanti al Tar nella causa promossa da un esercente danneggiato nei propri diritti da queste misure “astruse”. A ciò si aggiunga l’assoluta e inaccettabile mancanza di partecipazione dei comuni e della collettività a tali modifiche, delle quali nulla si sa: se siano state elaborate dagli uffici tecnici, se approvate dal solo Consiglio Direttivo del Parco o anche dalla VI Commissione regionale”.

“​Stupisce, infine – si legge in chiusura della lettera – che nel sito Pit della Regione la cartografia co-pianificata con il Ministero presenti addirittura invertiti i colori dell’area Parco e dell’area Contigua. Una svista? Se così, certamente da eliminare per fugare dubbi circa la possibilità di esercitare l’escavazione al di fuori dei limiti effettivi”. Quindi le richieste al presidente Giani: “Le chiediamo di vigilare sui procedimenti di Via sia del comune di Carrara, che, con la “scusa” della Vas del Pabe, non sottopone a Via le attività di cava, sia del comune di Massa, che risulta privo di strutture tecniche dedicate, sia dei comuni della Garfagnana e della Versilia, che aprono cave nei territori di uso civici, di sospendere le irrituali modifiche di confine delle Acc e di procedere a puntuale verifica e controllo del Pit allorché viene “piegato” ad interessi privati, in violazione delle leggi dello Stato, del codice dell’ambiente, del codice dei beni culturali e del paesaggio e della legge sugli usi civici”.