Montignoso, parte il calendario estivo della differenziata in zona Cinquale

MONTIGNOSO – Con l’arrivo dell’estate cambia anche il calendario di conferimento della raccolta differenziata nella zona di Cinquale. «Modifiche grazie alle quali, come ogni anno, cerchiamo di affrontare al meglio il maggior carico di utenze nella nostra zona di costa» afferma l’Assessore Massimo Poggi.

Il calendario «partirà dal 1 giugno per coprire tutta la stagione fino al 31 agosto – continua Poggi – siamo riusciti ad attivare anche quest’anno il Centro di Raccolta Mobile in via Grillotti, spazio di conferimento straordinario per rifiuti differenziati, in particolare per organico, carta, cartone e tetrapak, vetro, multimateriale e RUR. All’interno del Centro è possibile trovare tutte le istruzioni per il corretto smaltimento dei sacchi, ovviamente è severamente vietato abbandonare rifiuti al di fuori del cassone. È possibile conferire nei mesi di giugno e settembre tutti i giorni senza vincoli di orario, mentre nei mesi di luglio e agosto il Centro mobile sarà presidiato dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 22.00».

Per quanto riguarda il servizio di raccolta per le utenze domestiche l’orario sarà dalle effettuato dalle 7 alle 13 e prevede: il ritiro dell’organico il lunedì, mercoledì e sabato, del carta, cartone e tetrapak il giovedì (ogni 15 giorni), del multimateriale il venerdì, del vetro il giovedì (ogni 15 giorni), del RUR il martedì. È necessario esporre i sacchi e contenitori prima delle ore 7.00.

«Le utenze balneari e commerciali – conclude l’Assessore – hanno un calendario valido dal 1 di giugno al 15 settembre, sempre dalle 7.00 alle 13.00 con esposizione dei contenitori prima delle ore 7.00 e prevede il ritiro dell’organico tutti i giorni, della carta, cartone, tetrapak e vetro il martedì, giovedì e sabato, del multimateriale e del RUR il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

In occasione della festività di mercoledì 2 Giugno 2021 inoltre i Centri di Raccolta ERSU osserveranno i seguenti orari: il Centro di Raccolta del Verde a Pietrasanta rimarrà aperto dalle ore 7.00 alle ore 19. 00, il Centro di Raccolta Olmi a Pietrasanta rimarrà aperto dalle ore 7.00 alle ore 13.00, il Centro di Raccolta Ciocche Seravezza rimarrà aperto dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Tutti gli altri Centri di Raccolta nei vari territori, rimarranno chiusi. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero verde ERSU 800-942540.