Torrente Gordana, il Consorzio di bonifica: «Nessun intervento in corso. Presto un sopralluogo»

ZERI – In risposta all’articolo che riguarda l’esposto presentato da Legambiente per lavori sul torrente Gordana, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, citato nell’articolo, precisa che: «Sul posto indicato nel testo, il Consorzio non ha svolto, né ha in corso, nessuno degli interventi sollevati da Legambiente. Inoltre annuncia che a breve si svolgerà un sopralluogo congiunto con gli altri Enti competenti, sopralluogo già in programma da giorni, per effettuare sui luoghi le necessarie verifiche riguardo alle competenze e alle cause». Infine, il Consorzio precisa che «non sono in programma lavori che riguarderebbero scogliere sul torrente, come indicato nell’articolo».