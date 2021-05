«Bonus covid di Gaia? Il gestore non è dalla parte degli utenti»

MASSA-CARRARA – «Gaia, non finisce mai di stupire. Come si fa ad affermare che i bonus per il covid-19, cioè l’insignificante cifra di 35 euro, riconosciuta a 4.400 utenze, è un’elargizione della società che non grava sulle tariffe, ma è una parte delle somme disponibili del gestore proveniente dai suoi bilanci?». Così il comunicato del Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e la ripubblicizzazione del servizio idrico, o più semplicemente Cca dbr.

«I bilanci non producono risorse, semmai riepilogano tutte le entrate di Gaia che provengono esclusivamente dalle tariffe, cioè dalle bollette che gli utenti pagano. – continua il comunicato – Le somme disponibili, in verità poche, visto che Gaia ha difficoltà, per sua stessa ammissione nei bilanci, ad onorare i propri impegni, sono comunque un onere incluso nelle tariffe. Se, poi, dal 2018, secondo i piani tariffari predisposti dall’Autorità Idrica Toscana, in tariffa è presente un onere, per gli utenti, di 1,7 milioni di euro per “agevolazioni oltre il bonus idrico” e, dai bilanci 2018 e 2019, il bilancio 2020 non è ancora pubblicato ma, presto, avremo modo di verificarlo, non si rilevano uscite a tale titolo, una domanda sorge spontanea. Che fine hanno fatto queste entrate a destinazione specifica? Una spiegazione, precisa e non generica, sarebbe opportuna, anche perché lo stesso importo è incassato anche nel 2020 e nel 2021 e lo sarà anche negli anni successivi».

«Nella nota integrativa del bilancio 2019, gli amministratori, precisano che “il valore del ricavo attinente il S.I.I. rilevato è uguale al VRG (vincolo ricavi del gestore – ndr) determinato dall’AIT con deliberazione del 18.04.2019” e, quindi, gli stessi amministratori confermano che sono compresi anche gli importi evidenziati. Una precisazione è necessaria, tutte le uscite, cioè quello che Gaia spende, provengono dalle tariffe, cioè gravano sulle bollette degli utenti. Anche gli investimenti provengono e gravano sulle tariffe, sia quelli realizzati sia quelli non realizzati, che come spiega il direttore dell’Autorità Idrica Toscana, nella sua ultima relazione, quella dell’anno 2019, sono il 52% degli investimenti netti programmati, altro che i numerosi interventi eseguiti o in corso vantati nell’articolo».

«Non tocca a noi, e nemmeno vogliamo, mettere in dubbio il senso di responsabilità di Gaia e della sua governance, certo che richiamare interventi atti a garantire la balneabilità quando, alla vigilia della stagione balneare, la costa è stata piena di cartelli con divieto di balneazione è un poco azzardato. Tariffe alte, bonus ridicoli, interventi inferiori a quelli che gli utenti pagano con le tariffe, grossi problemi ambientali e economici con pregiudizio all’attività principale del territorio, quella ricettiva e relativo indotto, con conseguenze anche sui livelli occupazionali. Questa è la fotografia della gestione di Gaia. Qualche riflessione è necessaria e forse è il caso di smetterla con l’affermazione di essere dalla parte degli utenti quando è esattamente il contrario».