Asmiu risanata: Cisl, Uil, Ugl e Fiadel sparano a zero contro la Cgil e difendono il Comune

MASSA – «La Fp-Cgil nelle parole del suo responsabile ha ragione a dire che é merito dei dipendenti se da un paio d’anni in Asmiu è iniziata una nuova stagione e le cose stanno andando per il verso giusto. Peccato però che Fp-Cgil ometta di scrivere che per anni è stata la spalla delle vecchie amministrazioni e dirigenze di centrosinistra che hanno impoverito ľazienda, lasciandola priva di investimenti e lasciandola camminare da sola, per forza d’inerzia, in un binario morto che certamente ľavrebbe portata al fallimento». Inizia così la nota firmata da Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Fiadel.

«Pertanto – affermano i sindacati – sono fuori luogo le parole uscite sulla stampa da parte della Fp-Cgil, parole che altro non sono che una “lisciata” al nuovo corso ma che ad occhi attenti sono la testimonianza di come opera la Fp-Cgil con le varie dirigenze che si succedono alla guida dell’azienda di volta in volta. Un modo che danneggia i lavoratori e ľazienda stessa».

«Fp-Cgil pertanto – evidenziano le organizzazioni – non può certo ergersi a paladina del nuovo corso, frutto di un’amministrazione che ha operato forti investimenti sia sulla struttura aziendale sia sul capitale umano. Investimenti che siamo sicuri porteranno benefici in primis anche ai lavoratori che per anni hanno dovuto subire la cattiva gestione di una politica aziendale sbagliata. Ulteriore nota di demerito al gruppo consiliare di Pd e Italia Viva che, a quanto ci risulta, in Consiglio comunale durante ľapprovazione del bilancio Asmiu hanno evidenziato il fatto che Massa è sporca».

«Può darsi che qualche lacuna nel servizio ci sia ancora, può darsi che molto di più debba essere fatto ma lo stesso concetto espresso sopra per la Fp-Cgil vale anche per loro: se Massa è sporca ora con il 40% della forza lavoro nuova assunta nell’ultimo anno e con un parco mezzi di lavoro rinnovato in buona parte, in che condizioni era Massa quando questi politici erano in maggioranza in giunta comunale e per anni non hanno investito un euro nelľazienda? Ai lavoratori di Asmiu certe affermazioni non sono per nulla piaciute».