Movida in piazza Mercurio, Persiani annuncia giro di vite e si appella ai giovani

MASSA – «Dopo aver preso atto di quanto accaduto lo scorso fine settimana in piazza Mercurio, mi unisco all’appello del signor prefetto, che ringrazio, affinché non si abbiano più a ripetere episodi che mettano in difficoltà le forze dell’ordine e le istituzioni in generale, ma soprattutto che ledano l’immagine di una città che vuole ricominciare a vivere, ma con moderazione e il giusto equilibrio degli interessi in gioco». Il sindaco Francesco Persiani dopo i primi disordini sulla movida registratisi lo scorso fine settimana nel centro di Massa, in piazza Mercurio in particolare.

«Non è possibile tollerare certi comportamenti oltremodo smisurati – afferma il primo cittadino – ed è evidente che non sia più possibile appellarci solamente al buonsenso. Le istituzioni sono sempre state solidali collaborative e come amministrazione comunale, anche in questo caso, daremo tutto il supporto possibile al prefetto Claudio Ventrice, che ci è sempre stato molto vicino nella gestione di questo delicato periodo, e alle forze dell’ordine per il monitoraggio della movida. Il prefetto ha e avrà sempre il massimo contributo da parte dell’amministrazione sia per quanto riguarda la video-sorveglianza sia per quanto riguarda il supporto della Polizia Municipale. E, come avvenuto già la scorsa estate, sia a Massa sia a Marina di Massa, è stato attivato il terzo turno, con cui implementeremo ulteriormente i servizi di vigilanza».

«Il nostro interesse – evidenzia Persiani – è tutelare la salute dei cittadini unitamente alla sicurezza pubblica e l’impegno in questo senso è massimo: è un momento che richiede una maggiore responsabilità da parte di tutti. È vero che le restrizioni della pandemia si stanno gradualmente allentando, ma è bene non dimenticarsi che l’emergenza è tuttora in corso e che ci sono regole da rispettare da parte di tutti e da parte nostra non possiamo che farle rispettare».

«Faccio a mia volta appello ai giovani che si riverseranno in centro, principalmente in piazza Mercurio, che è uno dei luoghi di ritrovo principali della città: capisco che, in questi mesi, si siano sentiti privati della socialità, ma dobbiamo ripartire senza eccessi e non possiamo pensare di avere riunite centinaia di persone in una piazza anche oltre l’orario del coprifuoco. Un appello lo rivolgo anche ai commercianti, a cui chiedo massima collaborazione e rispetto delle normative, che presto incontrerò personalmente per ribadire questi concetti. Stiamo lentamente recuperando le nostre abitudini – conclude il sindaco – ma il tornare alla normali attività di socializzazione e svago non può prescindere dal mantenimento dell’ordine e di tutte le disposizioni igienico-sanitarie anticovid».