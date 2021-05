“Eureka! Funziona”, il concorso per giovani costruttori di Confindustria

MASSA-CARRARA – Si è svolta mercoledì scorso la cerimonia conclusiva del concorso “Eureka! Funziona!”, patrocinato dalla Sezione Meccanica di Confindustria Livorno Massa-Carrara e sponsorizzato dalle aziende: Benetti Macchine, Nuovo Pignone – Baker Hughes e Skf Industrie.

Il Progetto “Eureka!Funziona!” nasce con la finalità di promuovere il “sapere tecnico” nella scuola primaria, orientare gli alunni al fare, alla sperimentazione sul campo e al lavoro di gruppo. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit contenente vari materiali.

A causa delle prescrizioni imposte dal momento, la finale si è svolta in videocollegamento, ma nonostante ciò, l’entusiasmo dei partecipanti è stato travolgente ed è stata sottolineata da tutti l’importanza di essere ripartiti col concorso che lo scorso anno aveva subito una battuta di arresto. Per permettere alle insegnanti di seguire i loro allievi e di farli lavorare in sicurezza, è stato deciso, forzando un po’ il regolamento, che si sarebbe realizzato un unico progetto per classe.

Tema del concorso: Pneumatica. Collegate dalle scuole le classi finaliste e presenti, tramite filmato registrato, per far fronte alle difficoltà di connessione, un paio di classi che avevano prudentemente preparato un video per presentare le loro invenzioni.

Hanno partecipato alcune classi delle scuole primarie “Bedizzano”, G. Marconi” e “I. Lombardini dell’Istituto Comprensivo Carrara e Paesi a monte. I 3 progetti finalisti che saranno premiati con buoni di acquisto per materiale didattico. Per la classe 5^ vincitrice un buono di acquisto materiale didattico da 150 euro.

Water force Scuola Lombardini (Angeli Mattia, Azeglio Emma, Babbini Alessia, Di Nuzzo Ilaria, Fangano Aurora Jraifi Douae, Lusuardi Martina, Musetti Thiago, Venè Ludovica). Un buono di acquisto per materiale didattico per i progetti giudicati ex aequo di 4^ di 75 euro ciascuno.

Robotic Arm 4^ B Marconi (Vittoria De Benedetti, Stefano Figaia, Alessio Massaro, Kanzie Elalfy, Asmaa Naimi, Matteo Monfroni). Starter point 4^ Bedizzano (Allene Pablo, Fontanini Damiano, Marchini Asia, Salutini Carmela).