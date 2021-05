Vaccini, oggi e domani accesso libero a Carrarafiere: pronte oltre 800 dosi

MASSA-CARRARA – Continuano gli open day con accesso libero, senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Questi i prossimi appuntamenti.

VENERDI’ 28 MAGGIO – Open day per “over 60” con vaccino Moderna.

Carrarafiere, Via Maestri del Marmo – padiglione E

275 vaccini, che verranno somministrati dalle 21 alla mezzanotte.

Ospedali Riuniti di Livorno – ingresso Via Gramsci angolo Viale Alfieri – cupola Santa Giulia (solo per Open Day) – 1° padiglione piano terra

297 vaccini, che verranno somministrati dalle 8 alle 14 e dalle ore 14.30 alle 17.30. ATTENZIONE: l’ingresso sarà consentito esclusivamente dal cancello della Cupola Santa Giulia (ex ingresso pronto soccorso). Qui saranno presenti alcuni vigilantes che disporranno il corretto e scaglionato afflusso delle persone. Dallo stesso ingresso sarà riconosciuta la priorità di accesso alle donne in lista per l’effettuazione dell’esame mammografico di screening effettuato nel mezzo mobile posizionato sotto la cupola.

Cecina – sede comunale

176 vaccini, che verranno somministrati dalle 14 alle 19.30.

VENERDI’ 4 GIUGNO – Open day per gli “over 40” (con particolare attenzione agli “over 60” e con età massima di 80 anni) – vaccino Vaxzevria (AstraZeneca)

Cittadella della Salute “Campo di Marte” – via Ospedale, 1 – padiglione A secondo piano

330 vaccini, che verranno somministrati dalle 8.30 alle 13.40 (165 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 165).

Modigliani Forum – Via Veterani dello Sport 8

330 vaccini, che verranno somministrati dalle 8 alle 13 (165 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 165 vaccini).

Pontedera – Piazza del Mercato

330 vaccini, che verranno somministrati dalle 8 alle 13 (165 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 165 vaccini).

Cecina – sede comunale

220 vaccini, che verranno somministrati dalle 8.30 alle 13.30 (120 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 100).

SABATO 5 GIUGNO – Open day per gli “over 40” (con particolare attenzione agli “over 60” e con età massima di 80 anni) – vaccino Vaxzevria (AstraZeneca)

Carrarafiere, Via Maestri del Marmo – padiglione E

561 vaccini, che verranno somministrati dalle 8.30 alle 20.

Pisa – Ospedaletto, Via Bellatalla, 1

220 vaccini, che verranno somministrati dalle 7.30 alle 13.

Questi, infine, i dati definitivi sulle dosi somministrate nell’open day del 26 maggio:

– a Carrara (Carrarafiere) 370;

– a Lucca (Cittadella della Salute “Campo di Marte”) 220;

– a Pontedera (ospedale Lotti) 220;

– a Livorno (ospedale) 212;

– a Rosignano (Circolo Arci Le Pescine) 190.