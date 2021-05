“Puliamo il mare”, appuntamento per preservare la costa alla foce del Frigido

MASSA – L’evento, promosso dal gruppo di Massa dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia in collaborazione con Asmiu e il patrocinio del Comune di Massa, mira non solo a preservare la costa alla foce del Frigido ma, soprattutto, ad affermare la necessità di riconoscere l’inestimabile valore degli ambienti naturali ponendo di fronte agli occhi dei cittadini il modo in cui, senza accorgercene, con il nostro comune stile di vita mettiamo ogni giorno a repentaglio la vita dell’ecosistema marino e la nostra stessa salute.

Il raduno dei volontari è previsto per le ore 9:00 presso lo stabilimento balneare Anmi in via Lungomare di Levante 2 (foce del Frigido). Si procederà alla registrazione dei partecipanti e alla consegna di guanti e sacchetti per la raccolta. Durante l’attività di pulizia sarà rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione Covid-19.

Al termine è previsto il conferimento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata all’Asmiu.