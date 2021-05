MASSA – Il presidente dell’associazione Assiolo Gianluca Giannelli denuncia la situazione delle spiagge dei bagni comunali di Tiro a volo, o Barumba, e del Trabucco in vista della nuova stagione balneare.

«Quelle che dovevano e dovrebbero essere dei giardini botanici, – commenta il presidente – sono delle squallide discariche di rifiuti, parcheggi abusivi e strutture idrauliche ridotte a relitti arrugginiti, per non dire degli impianti elettrici divelti e chiusure scardinate. Un “monchetto“ secco di quello che una volta era uno splendido esemplare di ginepro, fa bella mostra di sé dopo che il vandalo che lo ha tagliato ne ha lasciato traccia come messaggio di tipo mafioso, come dire, “noi facciamo quello che vogliamo, in barba ai Regolamenti e alle Leggi, tanto non ci tocca nessuno”. A che serve fregiarsi della Bandiera Blù se poi quelle aree, come bene pubblico, sono gestite da bandiera nera? Da anni segnaliamo questa situazione, nel silenzio più assoluto delle istituzioni e dei cittadini che da sempre con i loro silenzi hanno ridotto il territorio in una landa colma di degrado e inquinamento che ci pone in posizione arretrata come qualità ambientale nazionale.»

L’appello ai cittadini: «Svegliatevi da questo torpore di inciviltà, incultura, menefreghismo e individualismo. Tutto questo ci sta portando alla rovina e alla fine del pianeta Terra. Se poi non riuscite a distinguere il bello dal brutto, fate una passeggiata all’oasi Wwf delle Dune di Forte dei Marmi, dove da 30 anni amministrazioni sensibili e un manipolo di appassionati hanno trasformato un’area degradata in un giardino botanico unico, con essenze rare, colori e profumi unici, un vero miracolo del buon senso».