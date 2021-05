Bentornata “Gardensia”: l’iniziativa contro la sclerosi multipla torna a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Questo fine settimana, nei giorni di sabato 28 e domenica 29 maggio, tornerà Gardensia, la manifestazione organizzata da Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Dopo aver saltato il consueto appuntamento del 2020, la sezione provinciale di Massa-Carrara potrà nuovamente colorare il nostro territorio con i suoi fiori, più precisamente con le gardenie, simbolo di resilienza e impegno che permettono ai soci e ai volontari di condividere con i cittadini l’impegno nel contrastare questa malattia.

“Bentornata Gardensia! Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore” rientra negli eventi della settimana nazionale della sclerosi multipla, che va dal 24 al 30 maggio. La sezione locale Aism – Massa-Carrara, attiva sul territorio provinciale dal 1997, sarà presente con due banchetti nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio presso l’Esselunga di viale Roma a Massa e l’Esselunga di viale XX Settembre a Carrara. Sarà un’ottima occasione per raccogliere fondi per la ricerca scientifica e per contribuire e aiutare l’Aism con le attività di assistenza alle persone con sm attraverso una “donazione floreale”. Per ulteriori informazioni: www.aism.it.