“Lo capisci o no?”: il cortometraggio dei piccoli registi della Taliercio vince il progetto “Scuola-Cinema”

CARRARA – Quest’anno l’ I. C. Taliercio di Carrara ha aderito al progetto nazionale “Scuola-Cinema”, gestito dalla Cineteca di Bologna all’interno dell’iniziativa “Piano nazionale Cinema per la scuola”, promossa da Miur e Mibac. L’istituto fa parte delle 15 scuole pilota che hanno aderito all’iniziativa, con il tema scelto per quest’anno dalla cineteca che è “50” Lumiére”.

I ragazzi dovevano girare un cortometraggio a scena fissa della durata di 50 secondi su uno degli argomenti proposti dalla cineteca (ambiente, famiglia….). Hanno aderito a tale progetto 5 classi dell’ I. C Taliercio: I e II D guidati dai professori Palazzi, Dazzi e Fuina, I F, II E e II B guidati dalla prof.ssa Zannoni, affiancata da altri docenti. Nonostante le chiusure della scuola per Covid, i ragazzi non si sono arresi e hanno lavorato alacremente per rispettare i termini fissati per la consegna dei lavori. Hanno inviato i loro cortometraggi 60 classi di diverse scuole (diverse anche per ordine e grado) e la commissione giudicante ha scelto i vincitori. Tutti i ragazzi sono stati entusiasti di partecipare al progetto perché hanno avuto la possibilità di mettere in evidenza le loro capacità in diversi campi. Le classi I e II D hanno scelto il tema dell’ambiente sul quale lavoravano già con altri progetti.

Dopo un’attenta selezione, la commissione giudicante ha scelto i vincitori del concorso nazionale, per quanto riguarda l’I. C. Taliercio ha vinto il primo premio la classe I D (Attuoni Elisa, Benedini Carolina, Biava Edoardo, Bruni Gabriele, Bruni Gherardo, Del Papa Bianca, Giananti Andrea, Iacopetti Anna, Mazzilli Viola, Mosti Diletta, Sboro Alice) con il cortometraggio intitolato “Lo capisci o no?” Tutti i vincitori saranno premiati con la pubblicazione dei cortometraggi sul canale Youtube della cineteca (https://www.youtube.com/user/schermielavagne), un pass gratuito per l’ingresso alla rassegna cinematografica che si terrà dal 20 al 27 luglio a Bologna.