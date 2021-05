Estate e movida, i commercianti massesi: serve presenza fissa forze dell’ordine

MASSA – “Siamo soddisfatti che le nostre proposte su come gestire l’afflusso serale ai locali di somministrazione del centro storico siano state accolte dall’amministrazione comunale massese e dal prefetto. Siamo convinti che in questa fase di ripartenza sia fondamentale la collaborazione tra imprenditori e istituzioni per coniugare le esigenze economiche al rispetto dei protocolli sanitari”. È Lino Marcuccetti, coordinatore centro città di Confesercenti Massa, a considerare positivamente il dialogo intrapreso sulle questioni legate alla movida con Comune e prefettura.

“Mercoledì insieme al presidente Stefano Gazzoli – spiega Marcuccetti – abbiamo incontrato l’assessore al commercio Paolo Balloni, per affrontare i temi della sicurezza e sulla necessità di avere una collaborazione da parte del Comune e della Prefettura per gestire quelle che sono le problematiche che si sono verificate nello specifico in piazza Mercurio e nel centro storico. Nell’incontro abbiamo chiesto una presenza fissa delle forze dell’ordine in prossimità dell’orario di chiusura dei locali, presenza che possa servire da deterrente per chi dopo tale orario non intenda abbandonare la piazza o le vie limitrofe, arrecando così disturbo alla cittadinanza e mettendo in cattiva luce le attività di somministrazione”.

“A nostro avviso – conclude il responsabile centro città di Confesercenti Massa – a poco servirebbe un intervento della polizia tardivo, una volta cioè creata una situazione di pericolo. Tale intervento potrebbe addirittura essere controproducente. L’assessore ha accolto con attenzione le nostre richieste confermando la volontà dell’amministrazione di mantenere un filo diretto con la nostra associazione su questi temi in previsione dell’imminente stagione estiva”.