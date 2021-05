Aci: in scadenza il bollo auto per i veicoli con periodicità al 30 aprile

MASSA-CARRARA – L’Automobile Club Massa-Carrara ricorda alla cittadinanza che il 31 Maggio scade il termine di pagamento del bollo auto per i veicoli con periodicità al 30 aprile 2021. Si ricorda che per questa scadenza non sono previste proroghe straordinarie. Per ogni necessità sono disponibili le delegazioni Aci presenti sul territorio apuano.

