Punti informativi nelle frazioni: Fivizzano attiva il progetto “Cose giuste”

FIVIZZANO – Nasce in Lunigiana il progetto “Cose giuste” grazie alla collaborazione fra il Comune di Fivizzano (Massa-Carrara), nella figura dell’assessore Alessandra Grandetti, e l’associazione Cose giuste, associazione senza fini di lucro che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita della comunità stessa, attivando energie e risorse, promuovendo la cultura della solidarietà, del dono e della responsabilità sociale.

Verranno aperti in nove frazioni del Comune di Fivizzano dei punti informativi e di supporto al cittadino. Sarà possibile rivolgersi alle volontarie che si prenderanno carico del servizio per supporto in area tributi, area sociale, area anagrafe, inoltre verrà data assistenza per la prenotazione dei vaccini su piattaforma regionale e distribuzione sacchetti per la raccolta differenziata.

Le frazioni interessate saranno San Terenzo, Sassalbo, Rometta, Ceserano, Gragnola, Monzone, Vinca, Equi Terme e Gassano. Il sindaco Gianluigi Giannetti si dichiara: «orgoglioso di questo progetto che avvicinerà ulteriormente i cittadini ai servizi dell’amministrazione, agevolando soprattutto le persone anziane e più in difficoltà nella mobilità.»