MONTIGNOSO – L’rsp Villa Giovanna, di via Dante Alighieri a Montignoso, è alla ricerca di figure per ampliare il personale. In particolare la rsp è alla ricerca di infermieri e oss da inserire anche in una residenza per anziani a Massa. Per candidarsi è possibile inviare il curriculum al seguente indirizzo mail: rspvillagiovanna@gmail.com .