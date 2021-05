Ricordo Falcone e Borsellino, causa maltempo cerimonia rinviata a mercoledì

MARINA DI CARRARA – A seguito delle avverse condizioni meteo, è stata rinviata a mercoledì 26 maggio, alle ore 9.30, la cerimonia per ricordare le stragi di Capaci e via D’Amelio, in programma per lunedì 24 maggio. La commemorazione, che si terrà sempre presso il parco Falcone e Borsellino a Marina di Carrara, è promossa dall’Amministrazione comunale per ricordare Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e le donne e gli uomini delle loro scorte, Emanuela Loi, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano.

L’iniziativa è stata portata avanti per molti anni dall’Istituto Comprensivo Taliercio e successivamente dall’Associazione ChiamaCarrara, che sarà presente alla cerimonia assieme ai rappresentanti della Fondazione Antonino Caponnetto. Il sindaco Francesco De Pasquale ha invitato le Dirigenti degli Istituti scolastici Taliercio, Zaccagna e Palma a partecipare alla cerimonia con una delegazione di studenti, chiamati a contribuire con letture e musiche per testimoniare l’importanza della memoria e della legalità.

La commemorazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.