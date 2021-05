MASSA-CARRARA – «Siamo in una regione e in una zona dove le tariffe del servizio idrico sono tra le più alte d’Italia e dove il turismo balneare, e non solo, pur avendo un’importante valenza, è fortemente penalizzato da divieti di balneazione, praticamente su tutta, o quasi, la costa per l’inquinamento dovuto alla mancanza di interventi nella depurazione da parte del gestore del servizio idrico, Gaia Spa. Anche quest’anno, ancor prima della stagione estiva, si è assistito nella costa ad un susseguirsi di cartelli di divieto di balneazione». Federalberghi nelle sue sezioni apuana e versiliese insieme ad Adic Toscana, il Cca Dbr e il Forum Italiano dei movimenti per l’acqua interviene sull’annosa questione della depurazione, i divieti di balneazione degli ultimi giorni sul litorale massese e gli aiuti del gestore per le imprese colpite duramente dalla crisi pandemica. «Oltre al danno, la beffa» evidenziano.

«Nel nostro territorio il servizio idrico è gestito da una società che, invece di risolvere i problemi, li crea con effetti fortemente negativi per tutto il settore alberghiero e turistico e il conseguente indotto. A tutto questo si è aggiunto il Covid-19 che, da febbraio 2020, ha bloccato, quasi completamente, l’attività delle strutture alberghiere e turistiche. Molte imprese hanno chiuso, e non riapriranno, e molte altre sono prossime alla stessa sorte. Questo è il danno.

La beffa, ossia la presa in giro, è apparsa, dapprima, sui giornali locali, con grande enfasi, nel comunicato di Gaia Spa che preannunciava un sostegno per le imprese in difficoltà causa la pandemia. Forse la società ha cercato di recuperare l’immagine dopo le nostre iniziative che hanno denunciato l’insostenibilità di tariffe eccessivamente alte.

Già il comunicato lasciava trasparire l’esiguità del contributo».

«Nei giorni scorsi le associazioni di categoria economiche, utenti di Gaia Spa, le associazioni dei consumatori, i Caf e gli Urp hanno ricevuto dalla società una comunicazione per informare che “4.400 sono le utenze commerciali che riceveranno il bonus automatico attivo nella prossima fatturazione, che in media si attesta su circa 35 euro di storno nella bolletta dell’acqua”, forse nella convinzione che un “contributo emergenza covid-19” di 35 euro possa aiutare a superare le difficoltà dovute al covid ma anche ai divieti di balneazione. Ma la beffa non si ferma ai 35 euro, la comunicazione sottolinea che “nel 2020 Gaia ha stanziato un milione e mezzo di euro di Bonus Covid, indirizzati sia alle attività commerciali penalizzate dai Dpcm, sia alle famiglie con basso reddito. Il tutto senza mai gravare sulle tariffe”. Non crediamo che gli amministratori di Gaia Spa non sappiano che nella tariffa, dal 2020, è inserito un costo, per l’utente, di 1.700.000 euro, denominato “Op – agevolazioni oltre bonus idrico e che l’Autorità nazionale, Arera, ha istituito un costo in tariffa denominato “Op – oneri sostenuti dal gestore” per il quale è previsto, nel 2022, anche il conguaglio per i costi effettivamente sostenuti. Così anche questi 35 euro (35 x 4.400 utenze), per un totale di 154.000 euro, ovvero meno del compenso del direttore di Gaia Spa, graveranno sulle tariffe. Questo significa che i 35 euro non sono un contributo ma solo un’anticipazione, oltretutto insignificante, che sarà pagata da tutti gli utenti, compresi quelli che l’hanno ricevuta. E non è solo questa la beffa che comunque è grave».

«Forse non tutti sanno che nel 2022, in sede di conguaglio, essendo stati i consumi inferiori a quelli ipotizzati per la formazione della tariffa, si dovrà riconoscere a Gaia Spa la differenza tra i ricavi realizzati nel 2020 e quelli mancati per effetto del Covid-19. Federalberghi Costa Apuana e Versilia e l’associazione consumatori Adic Toscana, insieme al Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e la ripubblicizzazione del servizio idrico-Cca dbr e al Forum Italiano dei movimenti per l’acqua, invitano i sindaci del territorio ad assumere le iniziative necessarie per un cambiamento, quelle cui sono stati delegati dai loro elettori. Sarà nostro compito segnalare i sindaci che hanno adempiuto al loro mandato e gli elettori, quando sarà il momento, sapranno esercitare scelte che premieranno la coerenza».