«700 fogli rosa bloccati. 50mila euro per le Jare troppi». Confimpresa rilancia l’sos delle autoscuole

MASSA-CARRARA – Dopo l’sos lanciato a più riprese all’amministrazione comunale massese dal Consorzio Moto autoscuole di Massa e Carrara, Confimpresa, associazione a cui fanno riferimento gli imprenditori del consorzio, ha chiesto un incontro con il Comune di Massa al fine di aprire una discussione propositiva circa l’utilizzo del piazzale delle Jare, ad oggi in disuso e abbandonato all’incuria.

«Sono bloccati 700 fogli rosa e questo deve farci riflettere. – spiega Daniele Tarantino di Confimpresa – Il Consorzio Moto è disposto a versare la quota per il canone annuale che l’amministrazione propone per l’affitto del piazzale ma 50 mila euro, come richiesti, sono decisamente troppi, vista anche la situazione di crisi economica post- pandemia che si sta abbattendo su tutte le categorie. Chiediamo un confronto con l’amministrazione e l’apertura di un tavolo affinchè si possa raggiungere un accordo con reciproco beneficio. Undici autoscuole sono ferme da marzo e la situazione va sbloccata, come il consorzio auspica».