Completata la bonifica del Parco Guadagnucci. Scaletti: «Spazio sicuro da godere in serenità»

CARRARA – Bonifica completata con successo al parco Elena Guadagnucci di Avenza. Nei giorni scorsi Arpat ha comunicato all’amministrazione l’esito dei campionamenti sul terreno oggetto di un intervento di bonifica da 225mila euro. I valori rilevati nel terreno sono risultati conformi ai parametri di legge: questo significa che il progetto potrà essere completato con il ripristino dell’area verde, attraverso l’installazione di arredi e la piantumazione di nuove alberature.

«I primi campionamenti effettuati qualche mese fa evidenziavano ancora la presenza di sostanze inquinanti, per questo abbiamo approfondito gli scavi fino ad arrivare al terreno incontaminato. Finalmente dopo tanti anni possiamo restituire quest’area verde bonificata alla cittadinanza. Uno spazio sicuro, libero da inquinanti, che i bambini e le famiglie potranno godersi in serenità» ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti.

I lavori ora riprenderanno con il riempimento del cantiere con terreno incontaminato, la piantumazione di 12 pini domestici e 12 lecci. Entro l’estate l’area sarà ripristinata con l’installazione di nuovi arredi e illuminazione: per la piantumazione delle nuove alberature invece si dovrà necessariamente attendere la fine della stagione più calda per non rischiare di rovinare le piante. Il parco dunque dovrebbe essere pronto per la fase iniziale dell’anno scolastico. Per quanto riguarda i rifugi antiaerei presenti nel sito, sottoposti nei mesi scorsi a una rilevazione 3D, questi verranno valorizzati con l’installazione di una cartellonistica dedicata.

I lavori di bonifica, lo ricordiamo, si sono resi necessari a seguito del rilevamento dal 2003 della presenza di sostanze inquinanti nel terreno: il superamento dei limiti di legge non riguardava il suolo calpestabile né le acque sotterranee ma è stato individuato nel terreno sottostante lo strato più superficiale, come attestato dai campionamenti condotti nel 2013. La bonifica è stata realizzata grazie a un intervento da 225mila euro, di cui 214mila euro stanziate dalla Regione Toscana.