«Il 35,6% dei carraresi ha ricevuto la prima dose di vaccino. Trend in miglioramento, ma siamo prudenti»

CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo il consueto aggiornamento settimanale del sindaco Francesco De Pasquale riguardo alla situazione covid a Carrara.

Care concittadine e cari concittadini,

Eccoci al consueto appuntamento sull’andamento della pandemia nella nostra città. Secondo i dati dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest oggi abbiamo 153 casi attivi, 37 in meno della scorsa settimana. Si tratta di 139 persone in isolamento domiciliare, 3 ricoverate e 11 in rsa.

Mentre nella nostra città il 35,6% delle persone ha ricevuto almeno una dose di vaccino, prosegue l’attività di somministrazione a CarraraFiere. Con oggi si completa il percorso di prenotazione per gli over 40. Dalle 17 infatti possono fissare l’appuntamento per la vaccinazione i nati negli anni 1980 e 81. Inoltre ancora fino a domani, sabato 22 maggio, gli over 60 avranno la possibilità di effettuare una prenotazione “last minute” e ricevere la prima dose entro lunedì 24 maggio. Si tratta di una misura che punta a incentivare chi, in questa fascia di età, non si è ancora attivato per la vaccinazione.

Al momento non sono previsti appuntamenti per le persone sotto i 30 anni: dalla Regione Toscana fanno sapere che la campagna prosegue in base alle direttive del Commissario Straordinario per fasce di età e gravi patologie.

Con l’accelerazione della campagna vaccinale e la flessione di decessi e contagi, l’ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri ha ulteriormente allentato le misure restrittive. Il coprifuoco è passato dalle ore 22 alle 23. Dalla prossima settimana, e in particolare da lunedì 24 maggio, le attività delle palestre potranno ripartire, ovviamente in conformità ai protocolli e alle linee guida. Per il mese di giugno sono già state annunciate nuove riaperture di cui ovviamente vi daremo notizia.

Tutte queste notizie confermano che sicuramente il trend è in miglioramento e che possiamo tornare ad assaporare una maggiore libertà, ma sempre con prudenza. Certo, per parlare di ritorno alla normalità è ancora presto. Vi rinnovo quindi l’invito ad attenervi sempre alle norme di contenimento dei contagi, avendo cura di indossare la mascherina, di lavarvi spesso le mani e mantenere le distanze.

La battaglia contro il coronavirus non è ancora finita.