C’era una volta un “arenile da poesia”. «Ora parcheggi abusivi nei bagni e giardini botanici distrutti»

MASSA – Dei bellissimi giardini botanici vennero realizzati negli anni 90, a Massa, nei bagni comunali “Trabucco” e “Tiro a Volo” o “Barumba”. Oggi, a denunciare la loro distruzione è il presidente dell’associazione “L’Assiolo” Gianluca Giannelli, che ha scritto direttamente al sindaco Francesco Persiani chiedendone il ripristino. “Al bagno comunale ‘Barumba’ – esordisce Giannelli – i gestori, hanno distrutto pregevoli specie arboree mediterranee protette, negli ultimi tempi, come ultimo colpo di ascia alla bellezza del nostro territorio”. E sempre in questa zona, c’è anche il problema legato ai parcheggi. “Da anni ci battiamo per bloccare i parcheggi abusivi che hanno preso il posto di fiori e piante – continua il presidente dell’associazione – arrivando persino a parcheggiare sulla spiaggia nell’ex bagno della Polizia. Moto e fuoristrada arrivano a parcheggiare anche nella spiaggia a fianco degli ombrelloni comunali. Nel periodo estivo i parcheggi sul viale litoraneo sono quasi vuoti, mentre una coltre di lamiere e centinaia di moto e scooter abusivamente fanno bella mostra in un’area che, invece di profumare degli odori del Mediterraneo, puzza di benzina e gasolio”.

“Stazioni di pompaggio delle acque, irrigazioni automatiche, staccionate e pregiata vegetazione con un costo di circa 60 milioni di vecchie lire, riportarono all’antico splendore la zona di Ronchi-Poveromo – ricorda Giannelli -, che prima del “”tornado” del 1977 era un arenile da poesia. Poi la politica di allora, con personaggi di cultura e amore per il proprio territorio da zero in condotta, dettero via allo stravolgimento del litorale con casette tirolesi, prati all’inglese, palme tropicali, e ora il proliferare di piscine Hollywoodiane, causa anche un piano dell’arenile prima debole, ora latitante”.

“Insomma – conclude il presidente – tutti stanno a vedere, sorbendosi le tonnellate di rifiuti del Lavello, con il mix di acque puzzolenti a nord e a sud la “Buca degli Sforza”, discarica di rifiuti tossico nocivi a pochi metri dal mare. Nel mezzo il Comune di Massa, con la maggioranza dei suoi cittadini pronti a ripartire con fuochi artificiali, lancio di lanterne cinesi, sfrenate e allegre dissolutezz, in attesa del vicino tracollo del pianeta Terra e di tutta la sua “bella civiltà”.