Alberta Carmone è la nuova presidente Assotabaccai Confesercenti Toscana Nord

MASSA-CARRARA – Alberta Carmone, che gestisce insieme al marito Gianni De Angeli la tabaccheria in Via Eugenio Chiesa 27 a Massa, è la nuova presidente di Assotabaccai Confesercenti Toscana Nord. La nomina in occasione dell’assemblea elettiva convocata in remoto a causa delle restrizioni covid alla quale hanno preso parte il direttore generale Toscana Nord Miria Paolicchi ed il coordinatore della categoria Adriano Rapaioli.

«Un giorno importante – è stato il commento di Rapaioli – perché costituiamo il sindacato tabaccai Confesercenti sulle tre province, rispondendo ad una esigenza manifestata dagli operatori sempre più alla ricerca di una assistenza e soprattutto di una tutela sindacale. Alberta Carmone sarà sicuramente un presidente in grado di garantire la categoria e di essere interlocutrice importante nei confronti delle amministrazioni pubbliche».

«Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami, – sono state le prime parole della neopresidente – fiducia che vorrei ripagare con l’impegno che metterò in questa nuova e gratificante avventura». L’assemblea elettiva ha provveduto anche alla nomina del vicepresidente, Adriano Masoni titolare della Tabaccheria Pira di Pisa, e degli altri membri di presidenza: Alessandro Dell’Amico Bar Tabacchi Da Ale a Carrara, Simona Guarguaglini Tabaccheria Guarguaglini a Volterra, Placio Martensini Tabaccheria Cordiano Carla a Lucca, Daniela Martinelli Tabaccheria Martinelli a Carrara, Lorenzo Peluso Alimentari Tabacchi Bruno a San Lorenzo alle Corti di Cascina.