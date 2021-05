A Massa 700 fogli rosa in sospeso: «Mancano gli spazi. Per il piazzale delle Jare ci chiedono 50mila euro»

MASSA – L’sos lanciato all’amministrazione comunale massese dal Consorzio Moto autoscuole di Massa e Carrara, circa la mancanza di spazi adeguati dove poter impartire lezioni di pratica ed esami, ha sortito effetti indesiderati: per poter utilizzare lo spazio del piazzale delle Jare, individuato come soluzione temporanea dal Consorzio, il Comune chiede un canone annuo di 50 mila euro, equiparandolo alla tariffa che pagano gli ambulanti su suolo pubblico.

Ricordiamo che le undici autoscuole di Massa e di Carrara sono ferme dal 31 marzo 2021, data che ha segnato la fine del rapporto che il Consorzio aveva con i proprietari di un piazzale privato in via del Bozzo. Questo ha comportato una grave perdita per il territorio, sia dal punto di vista economico sia formativo, soprattutto per i giovani costretti a interrompere il percorso per l’impossibilità di continuare lezioni per il rilascio di patenti che riguardano la guida di tutti i mezzi a due ruote.

«Dopo la richiesta presentata al Comune di Massa alcuni mesi or sono – spiega il Consorzio Moto – e l’attenzione dimostrata, eravamo fiduciosi. Certo che siamo intenzionati a pagare il dovuto ma l’importo di 49.800 euro chiesto dal Comune ci sembra eccessivo. Il piazzale delle Jare è inutilizzato ed è in una situazione di degrado, con mezzi abbandonati ridotti a discarica e sporcizia ovunque. La nostra presenza in quel sito valorizzerebbe la piazza facendola rivivere perlomeno nel decoro e nella pulizia. Non siamo commercianti che vendono articoli, ma siamo autoscuole che offrono un importante servizio alla comunità. Certo, ci facciamo pagare, è il nostro lavoro, ma con gli importi richiesti dal Comune si rischia che per ogni patente possano lievitare i prezzi. E non sarebbe giusto».

«Abbiamo circa 700 fogli rosa in sospeso, – prosegue – patenti lasciate a metà perché non abbiamo lo spazio dove svolgere le azioni di manovra necessarie. 700 fogli rosa bloccati significa tanti ragazzi in attesa di patente, che non possono acquistare motorini o scooter. Questa situazione negativa si ripercuote anche sull’economia, perché riduce le vendite dei mezzi. Come Consorzio – concludono i soci – siamo disponibili ad un confronto con l’amministrazione per trovare una soluzione condivisibile. 700 fogli rosa riguardano, da vicino, 700 famiglie che stanno pagando serie conseguenze. Auspichiamo una seria riflessione per poter riprendere le nostre attività e sbloccare questa assurda situazione».