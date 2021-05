Ospedale Fivizzano, il sindaco: «Stop alle critiche, l’area cardiologica è stata potenziata»

FIVIZZANO – Il sindaco Gianluigi Giannetti risponde alle errate informazioni diffuse da alcune componenti politiche sulla situazione del presidio Ospedaliero di Fivizzano: «Tutto si può dire tranne che la cardiologia e, di conseguenza, il reparto medico di Fivizzano sia stato depotenziato. Relativamente al cardiologo dott. Tognarelli, medico del reparto di medicina, è stato trasferito al Versilia; al suo posto è subentrato il dott. Faggioni che assicura l’intero orario nel reparto di Medicina».

«Il dott. Tognarelli – prosegue il sindaco – avendo la specialità di cardiologia assicurava, in orario di servizio, anche gli ambulatori cardiologici, al suo posto è subentrato tre giorni la settimana uno nuovo specialista cardiologo dott. Mazzini dal NOA. Da poco presso la Medicina di Fivizzano è stata istituita una nuova Unità Operativa Semplice sotto la direzione del dott. Rosada, l’organico medico dell’unità operativa di medicina è al completo (come non era da diversi anni). Pertanto l’area medica/cardiologica dello stabilimento ospedaliero di Fivizzano è stata stabilizzata e potenziata. Inoltre, è in via di risoluzione la situazione attuale dell’ambulatorio distrettuale dentistico. Sono in corso le operazioni di sostituzione del medico dentista che nelle scorse settimane ha raggiunto il pensionamento, tuttavia attualmente un servizio dentistico presso il distretto di Fivizzano è garantito il lunedì e il venerdì pomeriggio.»

Infine, il primo cittadino tiene a puntualizzare sulle vaccinazioni presso il punto vaccinale fivizzanese che «dall’apertura delle vaccinazioni il distretto di Fivizzano ha funzionato da hub vaccinale per il Comune di Fivizzano concentrandosi sugli ultraottantenni. Terminate di vaccinare le categorie più fragili, da qualche giorno è aperta la vaccinazione a tutte le età come da protocollo regionale. I dati di questi giorni dicono che il Comune di Fivizzano ha vaccinato il 40% della popolazione ed è al secondo posto in provincia per vaccini inoculati».

«Purtroppo, – conclude il sindaco Gianluigi Giannetti – spiace vedere una puntuale strumentalizzazione da parte di alcune forze politiche che con tanto pressapochismo e scarsa informazione cercano di avere un poco di visibilità gettando fango sul nostro Ospedale, continuando costantemente nella campagna di screditamento del presidio Fivizzanese. A queste forze politiche rispondo che la nostra amministrazione non si perde in chiacchere, ma continua nella sua politica di interlocuzione e colloquio fattivo costante con gli organi dirigenziali dell’Azienda Sanitaria e della Regione Toscana per migliorare e rendere ancora più funzionale il nostro Ospedale, a garanzia e a tutela della popolazione della Lunigiana».