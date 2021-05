L’istituto agrario di Fivizzano trionfa nel concorso della Regione Toscana sulla biodiversità

TOSCANA – Sono stati proclamati stamani i vincitori di “Che film l’agrobiodiversità”, il concorso organizzato dalla Regione Toscana per celebrare la giornata nazionale della agrobiodiversità e rivolto a tutti gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario, agroalimentare e agroidustriale della Toscana. Undici gli istituti che hanno partecipato. La premiazione è avvenuta nell’ambito del webinar dedicato all’agrobiodiversità e alle comunità del cibo della Toscana cui ha partecipato la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi.

“Ho percepito da tutti i video in gara un grande entusiasmo – ha detto Saccardi – ingrediente fondamentale per affrontare tematiche come la tutela e la salvaguardia della biodiversità così decisive per il nostro futuro, che riguardano sfide globali come i cambiamenti climatici e quindi la sostenibilità. Bene dunque rivolgersi ai giovani e renderli protagonisti di azioni che possano coinvolgerli trasmettendo loro messaggi che poi avranno loro stessi il compito di perseguire e mettere in pratica. Dobbiamo avere fiducia nei nostri giovani e da quello che ho visto stamani è arrivato un grande messaggio di speranza”.

Gli istituti avevano il compito di realizzare un video sul tema della biodiversità, della necessità di salvare dal rischio estinzione le razze autoctone e le varietà agricole locali oltre alla importanza di valorizzare i nostri prodotti.

Il primo premio del valore di 1000 euro è andato all’Istituto “Pacinotti-Belmesseri” di Fivizzano (MS). Il secondo premio del valore di 700 euro è andato all’Istituto Omnicomprensivo Statale “Fanfani-Camaiti” di Pieve Santo Stefano (AR).

Due le menzioni speciali, una per aver introdotto il territorio nel concetto di tutela dell’agrobiodiversità e per la colonna sonora, è andato all’Istituto Cerboni di Portoferraio all’Isola d’Elba e l’altra menzione speciale per la spontaneità, l’originalità e la simpatia è stato assegnato all’Istituto “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto.

Tutti gli altri si sono classificati parimerito al terzo posto e riceveranno un premio di 360 euro.