«All’hub di CarraraFiere anziani in attesa per ore sotto il sole. E senza alcuna spiegazione»

MARINA DI CARRARA – Settanta persone in attesa da ore di ricevere la loro dose di vaccino anti covid, fuori dal centro vaccinale di CarraraFiere. E’ praticamente un assembramento, e sembra quasi un paradosso, se considerato che quelle persone si trovano lì per un’azione di prevenzione contro il Covid-19. A denunciare il fatto è Maurizio Palumbo: “Ho accompagnato la zia di mia moglie – racconta – avendo l’appuntamento per le 14.30 per fare il vaccino, e siamo arrivati davanti alla struttura intorno alle 14, un po’ in anticipo rispetto alla lettera di convocazione, che diceva di presentarsi circa 10-15 minuti prima dell’appuntamento”.

“Al nostro arrivo – prosegue – all’entrata davanti alla struttura c’era un assembramento di circa 70 persone. Queste persone aspettavano dalle 13 di essere chiamate per la vaccinazione, come da orario della loro convocazione. Trattandosi di persone anziane e anche con evidenti problematiche di salute, manifestavano insoddisfazione e stanchezza. Mi sono recato davanti al cancello per chiedere delucidazioni, e mi è stato risposto che avevano fermato il flusso perché stavano effettuando il cambio turno gli operatori dedicati al servizio. Alcuni cittadini erano in attesa da circa due ore senza aver avuto alcuna spiegazione, in attesa del proprio turno per essere vaccinato, sotto il sole senza possibilità di ripararsi all’ombra. Nessun operatore addetto ha provato a spiegare le cause del disservizio creatosi. A questo punto viene spontaneo chiedersi se il protocollo, che prevede il distanziamento tra le persone, in questa situazione non sia previsto e perché”.