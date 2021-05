PONTREMOLI – Questa mattina in centro a Pontremoli è stato abbattuto un cedro del Libano piantato oltre 60 anni fa. Sorridono gli inquilini e i proprietari del palazzo di fronte la casa, che avevano preteso l’abbattimento. Ma c’è anche chi era contrario all’intervento, come il cittadino Luciano Morotti. Per lui, la pianta era “un albero dall’importante presenza e caratterizzato da un aspetto decisamente spettacolare e maestoso”. “La distintiva chioma a “candelabro” – spiega – impreziosiva il giardino dell’abitazione e fungeva da cornice a tutto il viale. Tuttavia, hanno preteso il suo abbattimento alcuni inquilini e i proprietari del palazzo di fronte la casa. Il cedro libanese è stato abbattuto non perché pericolante, ma in quanto si aveva l’assoluto disinteresse di curarlo e tutelarlo. Come si può rimanere indifferenti dinanzi ad alberi tanto monumentali, in grado di offrire riparo, refrigerio e soprattutto armonia, amenità ed energia positiva a tutto il paesaggio circostante? Dispiace molto che il Comune di Pontremoli non abbia manifestato l’interesse di tutelare un elemento capace di dare risalto ad un’oasi verde quale è Pontremoli. Dispiace molto che il Comune non si adoperi per varare, come prescritto dalla regione Toscana, un piano di censimento e salvaguardia degli imponenti alberi e delle aree verdi all’interno della città”.

“L’unica cosa di cui si è certi – conclude Morotti – è che si è al cospetto di uno sfregio alla natura, uno sfregio alla bellezza della città di Pontremoli tutta. «Il suo aspetto è quello del Libano, magnifico come i cedri» recita la Bibbia (Cantico dei Cantici 5,15). La nostra cultura merita di più”.