«Ripristinare pagamento in contanti al Cup». La richiesta della Cgil alla Regione

MASSA-CARRARA – Già da tempo agli uffici Cup il pagamento dei ticket e di altre somme dovute per prestazioni sanitarie può avvenire solo con l’utilizzo della carta di credito o bancomat, escludendo il pagamento in contanti. Così il dipartimento Socio-Sanitario Cgil Massa-Carrara ha deciso di scrivere una lettera alla direzione aziendale dell’Asl e all’assessore regionale alla Sanità.

«Questa modalità operativa – viene spiegato nella lettera – crea una situazione di forte disagio in tutte le persone, non solo quelle anziane, che hanno difficoltà a utilizzare strumenti elettronici, costituendo un’evidente situazione di disparità e discriminazione. L’utilizzo della moneta elettronica può essere incentivato in vari modi, ma non reso, di fatto, obbligatorio, impedendo qualsiasi modalità alternativa».

La richiesta: «Chiediamo pertanto di ripristinare nei servizi Cup la possibilità di poter utilizzare anche il contante per i pagamenti dovuti, lasciando libertà di scelta all’utente».