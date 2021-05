Montignoso, aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale

MONTIGNOSO – Si aprono le iscrizioni al Nido Comunale di Montignoso, «uno spazio di crescita completamente rinnovato, sempre più innovativo e di supporto alle famiglie» afferma l’Assessore Giorgia Podestà.

«In questi anni la priorità è stata proprio quella di potenziare un servizio già di per sé ottimo – continua l’Assessore – cerchiamo di stimolare continuamente i nostri bambini e bambine con nuove attività ludiche e motorie, con laboratori e momenti di condivisione. In questo periodo si dimostra ancor più importante riuscire a crescere insieme ritrovando tutti questi spazi che l’emergenza sanitaria ha così violentemente ridotto e in certi casi annullato. Tutto ovviamente con il massimo rispetto delle norme antiCovid-19».

L’altra novità riguarda la sede, riapre infatti la struttura di via Carlo Sforza dopo interventi che hanno permesso un totale rifacimento e rinnovo «sia nella definizione degli spazi interni – spiega la Responsabile Nadia Bellè – sia nell’utilizzo di materiali ecologici che consentono il funzionamento della struttura a costo zero».

Possono partecipare al bando per l’iscrizione alla frequenza al Nido d’Infanzia: i genitori o coloro che esercitano la potestà sui bambini di età prevista dai 12 a 36 mesi, i quali, singolarmente o entrambi, hanno la residenza anagrafica nel Comune di Montignoso o vi hanno eletto stabilmente il domicilio da almeno 1 anno alla data di apertura del bando, coloro che non hanno la residenza nel Comune di Montignoso ma che vogliono iscrivere i bambini al Nido d’Infanzia della città possono presentare domanda di iscrizione. I soggetti non residenti saranno inseriti fuori graduatoria indipendentemente dal punteggio attribuito e potranno partecipare utilmente alla assegnazione dei posti nel Nido solo dopo l’esaurimento della lista di attesa.

Entro il 02 luglio 2021, sarà consultabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione la graduatoria provvisoria che diverrà definitiva trascorsi 15 giorni senza che siano presentate opposizioni. In caso di opposizioni la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 31 luglio 2021.

Tutte le famiglie possono presentare la domanda, da ritirarsi presso l’Asilo Nido o l’Ufficio Pubblica Istruzione o scaricabile dal sito Web del Comune, all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del 16.06.2021.