La Carrozzabile “rivisitata” è un successo: 400 idee di città accessibile dagli studenti di Massa-Carrara

CARRARA – Cambia la veste, ma non la sostanza. L’edizione 2021 della ‘Carrozzabile’, adattata all’emergenza covid, è un successo. E quello che era nato come una sorta di piano B in sostituzione della classica passeggiata all’aperto in sedia a rotelle, si è rivelato una scelta vincente. Ne hanno parlato questa mattina, nell’Aula Magna dell’istituto Zaccagna di viale XX Settembre, l’ideatore Nicola Codega, gli organizzatori Sirio Genovesi e Lara Benfatto dell’associazione ChiAma Carrara, la preside dell’istituto Marta Castagna e Vincenzo Genovese, rappresentante dell’Ufficio Scolastico delle provinciale.

L’emergenza pandemica, un anno fa, aveva sospeso l’iniziativa impedendo lo svolgimento dell’edizione 2020. Quest’anno gli organizzatori hanno fatto una scelta diversa, proponendo qualcosa di alternativo rispetto agli anni passati, quando la Carrozzabile riuniva per le strade cittadine giovani e adulti, ma mantenendo gli stessi obiettivi: coinvolgere le scuole e sensibilizzare sul tema delle barriere architettoniche. Quello che era un evento all’aria aperta è diventato dunque un concorso per le scuole di ogni ordine e grado della provincia e anche di una parte della Liguria, con i comuni di Luni e Ortonovo. “Disegna la tua idea di città accessibile”: questa la consegna, da trasformare in disegni o elaborati di altro tipo sul tema delle barriere architettoniche. E le scuole hanno risposto con numeri da record: 300, in tutto, i disegni presentati. 34, invece, i temi. In tutto hanno partecipato 19 istituti, 42 classi e 400 studenti.

“Sento spesso dire che le scuole quest’anno hanno chiuso – ha esordito la preside dello ‘Zaccagna’ Marta Castagna – Non è vero: le scuole non hanno mai chiuso. Semplicemente, le attività hanno cambiato forma. Quest’anno, specialmente per le superiori, è stato persino più difficile di quello passato. Abbiamo affrontato diverse interruzioni della presenza, ma abbiamo sempre cercato di mantenere il rapporto costante della scuola con il territorio. La “Carrozzabile” ne è una dimostrazione. La forma è diversa, ma l’idea è la stessa: rendere consapevoli i ragazzi di cosa significhi affrontare una quotidianità con limitazioni alla libertà. Oggi, più che mai, abbiamo capito che i giovani hanno bisogno di stare insieme, e di continuare a confrontarsi con il territorio e con l’esterno. In più, i disabili, in questo periodo di pandemia, sono quelli che hanno sofferto più di tutti lo stare lontano dagli altri. Per alcuni c’è stata l’interruzione di un percorso di avanzamento nell’autonomia. Speriamo che questa iniziativa li abbia aiutati e confrontati”. La scuola non si è mai fermata: su questo punto non ha dubbi neanche Vincenzo Genovese dell’ufficio scolastico provinciale: “Sono 14 mesi che lavoriamo in emergenza. Mesi in cui si è diffuso il lavoro in rete. Siamo sempre in contatto con gli enti, con l’Asl, la Prefettura e i trasporti per affrontare i continui cambiamenti nel percorso di quest’ultimo anno. Sono felice di essere qui a presentare l’edizione 2021 della “Carrozzabile”, anche se in modalità diversa rispetto agli altri anni. I risultati ci mostrano che la sensibilizzazione su quello che è un aspetto fondamentale di inclusione a 360 gradi sulle barriere architettoniche, sta funzionando”. Poi Genovese fa un appello agli enti locali: “E’ bene che cerchino finanziamenti per avere le economie necessarie per migliorare la nostra bellissima città. Le opportunità ci sono”.

Accanto a loro c’è l’ideatore del progetto, Nicola Codega. La Carrozzabile è la sua bambina: lo ripete ogni volta che ne ha l’occasione. “E’ partita come una scommessa – ricorda -, all’inizio eravamo una quarantina di persone”. Quest’anno è stato quello più partecipato. Tantissimi gli studenti che hanno presentato i loro elaborati, che dopo la premiazione verranno esposti dal 7 al 20 di giugno al centro commerciale “Mare monti”, main sponsor del progetto. “Gli elaborati sono tanti e variegati – ha evidenziato Codega -, non sarà facile decretare i vincitori. Sicuramente ci inventeremo altri premi. Quello che è importante ed essere riusciti a garantire un riconoscimento a ciascun alunno che ha partecipato. Ognuno deve essere premiato: questa è la nostra filosofia”.

Per Sirio Genovesi e Lara Benfatto di “ChiAma Carrara” la nuova versione della Carrozzabile ha in qualche modo confermato il successo degli ultimi anni. “Gli elaborati che abbiamo ricevuto – ha detto Genovesi – dimostrano che in tutti questi anni la Carrozzabile ha lasciato qualcosa nei ragazzi”. E tra i meriti dell’ultima edizione c’è senz’altro quello di aver convinto il Comune di Carrara ad approvare il percorso che va da piazza Menconi a piazza Ingolstadt, a Marina di Carrara, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Qualcosa, intanto, è già stato fatto. “Quest’anno – ha ripercorso Benfatto – con il Comune di Carrara siamo riusciti ad abbattere alcuni marciapiedi e a costruire scivoli per creare un percorso accessibile da piazza Ingolstadt a piazza Nazione Unite”.

Tra i partner del progetto, oltre al centro commerciale Mare Monti (main sponsor), a Radio Nostalgia, all’Ortopedia Michelotti e al centro Ti Riabilita di Sarzana, c’è anche il Consorzio Balneari di Marina di Carrara. A rappresentarlo, nell’aula magna dello Zaccagna, la titolare del bagno Morgana Elena Bottai: “E’ bene comprendere che quello delle barriere architettoniche non è un problema per pochi. Se rendiamo più accogliente la nostra città e più “liscio” il percorso, è un vantaggio per tutti. Il valore vero di questa iniziativa è crederci ed esserci, come abbiamo sempre fatto in questi anni”.

Il 27 maggio, sempre nell’Aula Magna dello Zaccagna, in viale XX Settembre, si terrà la premiazione. L’evento verrà trasmesso anche online, attraverso la piattaforma Sisco Webex.